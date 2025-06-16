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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

男子發燒意識改變 嘉義縣出現今年首例日本腦炎

2025/06/16 15:52

衛生局人員進行病媒蚊防治。（嘉義縣衛生局提供）

衛生局人員進行病媒蚊防治。（嘉義縣衛生局提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣衛生局今天表示，大林鎮1名中年男子本月7日開始發燒、2度掛急診就醫，急診時因語速變慢、意識改變，後經醫院通報及採檢確診日本腦炎，目前持續住院治療，為今年嘉義縣首例日本腦炎病例。

嘉義縣衛生局表示，已針對個案活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，並加強民眾衛教宣導，同步督促各醫療院所加強通報。5至10月為日本腦炎流行季，以6至7月為流行高峰，各年齡層都有感染風險，呼籲鄉親做好防蚊措施，出入高風險區成人鼓勵自費接種日本腦炎疫苗，幼兒依時程完成2劑接種。

衛生局人員在養豬場進行病媒蚊防治。（嘉義縣衛生局提供）

衛生局人員在養豬場進行病媒蚊防治。（嘉義縣衛生局提供）

據調查，該個案從事畜牧業，無出國史，衛生局針對住家周圍環境調查，有鴿舍、豬舍及水稻田溝渠等高風險場所，查無日本腦炎疫苗接種紀錄，3處豬舍已逐一懸掛誘蚊燈，並向養豬業者相關人員衛教宣導，鼓勵至嘉義長庚醫院旅遊門診接受相關諮詢、施打疫苗。

傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，大部分的人感染無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等，嚴重則可能出現意識改變、不能辨別人時地、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

衛生局表示，日本腦炎疫苗幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種，避免因感染衍生嚴重後遺症。

嘉義縣衛生局長趙紋華說，請民眾儘量避免在黃昏及黎明時分等病媒蚊活動高峰期，於豬舍、其他動物畜舍或水稻田病媒蚊孳生地點附近活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，家中的門窗安裝紗門紗窗，睡覺時使用蚊帳，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估，自費接種疫苗。

嘉義縣衛生局請民眾注意防蚊。（嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣衛生局請民眾注意防蚊。（嘉義縣衛生局提供）

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