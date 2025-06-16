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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

嘉義男染今年首例日本腦炎 一度意識改變進加護病房

2025/06/16 17:12

疾管署副署長羅一鈞表示，過往5月就會出現首例日本腦炎，今年算是近3年比較晚的一次。（記者林志怡攝）

疾管署副署長羅一鈞表示，過往5月就會出現首例日本腦炎，今年算是近3年比較晚的一次。（記者林志怡攝）

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男子發燒9天意識改變 嘉義縣出現今年首例日本腦炎

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（16日）公布國內今年首例日本腦炎，為嘉義縣大林鎮50多歲男性，出現發燒、精神煩躁不安、意識改變等症狀，一度入住加護病房，現於普通病房治療中，因為住家附近有水稻田、溝渠、豬舍等高風險場域，平日從事畜牧業，住家及工作地附近的感染可能性均無法排除，仍待釐清。

疾管署副署長羅一鈞表示，該男近期無國外旅遊史，6月6日出現全身不適症狀，7日發燒就醫，8日持續發燒並出現精神煩躁不安二度就醫，醫師建議住院，但患者仍選擇返家休養，9日發燒未緩解且意識改變再到急診收治住院，經醫院通報及採檢確診日本腦炎，前後共計三度就醫。

羅一鈞指出，該男同住家人均無疑似症狀，住家附近有水稻田、溝渠、豬舍等高風險場域，平日從事畜牧業工作，雖然是運送雞隻，但不排除可能接觸病媒蚊或病媒蚊常見宿主豬隻，目前住家或工作地附近的感染可能性均無法排除。衛生單位已針對個案活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，同時加強對當地民眾衛教宣導，並請醫療院所加強通報。

根據疾管署監測資料顯示，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2021至2024年全國同期確定病例數分別為5、4、7及10例，以40歲以上成人較多。

羅一鈞指出，過往5月就會出現首例日本腦炎，今年算是近3年比較晚的一次，推估與春季偏涼有關，提醒民眾活動地附近有水稻田或豬舍等高風險場域都要注意防範，北中南東均曾經出現病例。

疾管署表示，台灣傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。大部分的人感染無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡，提醒民眾注意防蚊。

疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。 

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