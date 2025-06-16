台大醫院院長將卸任！ 總統賴清德親證實下一步去向

台大醫院今年迎來130週年。（記者塗建榮攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台大醫院今年迎來130週年院慶，總統賴清德今日出席音樂會親自祝賀，對台大醫院過去的努力與奉獻表達感謝，會中也爆料，目前任職台大醫院院長的吳明賢即將卸任，即將接任台大醫學院院長，至於現任台大醫學院院長的倪衍玄，賴總統則笑說，他還不知道倪下一步要去哪裡。

賴清德致詞時表示，台大醫院平日是人民健康的守護神，在疫情來臨時，更守護著整個社會的安定與人民的健康，教學研究方面也一直走在最前端，引領台灣進步。

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此外，賴清德說，雖我國平均餘命持續延長，但不健康餘命也同時增加，未來希望在8年內將我國平均餘命從79歲提升至82歲，同時將不健康年數從10%降低至8%，為達成此一目標，癌症防治是不可或缺的一項工作。

總統賴清德出席台大醫院130年院慶活動。（記者塗建榮攝）

賴清德指出，癌症連續40年居於台灣10大死因之首，為此我國也提出癌症防治計畫，從擴大篩檢資格著手，提供口腔癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌、胃癌等符合資格的民眾定期篩檢，並擴大相關預算至68億，盼藉由早期發現、早期治療改善國人健康。

另，賴清德也提到，台大醫院在智慧醫療也具有領先地位，未來也希望全面整合在宅醫療、居家醫療，讓個人、家庭都能更緊密的團結在一起，讓服務更有效率。

致詞最後，賴清德也特別透露，吳明賢「雙喜臨門」，即將卸下台大醫院院長職務，並接任台大醫學院院長，至於現任台大醫學院院長倪衍玄，他還不清楚會去哪裡。

台大醫院院長吳明賢。（記者塗建榮攝）

台大醫學院長倪衍玄。（記者塗建榮攝）

賴清德透露，吳明賢即將卸任台大醫院院長職位，轉任台大醫學院院長。（記者塗建榮攝）

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