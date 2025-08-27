自由電子報
晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》別以為不吃早餐沒事 研究：飯後血糖會激增

2025/08/27 06:32

研究指出，有吃早餐的人，飯後血糖比不吃早餐的人更穩定；示意圖。（圖取自freepik）

研究指出，有吃早餐的人，飯後血糖比不吃早餐的人更穩定；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人為了減肥或是睡太晚就省略早餐，但你知道不吃早餐容易讓血糖像坐雲霄飛車一樣激烈起伏嗎？林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科主治醫師許哲綸引述國外研究指出，有吃早餐的人，其飯後血糖比不吃早餐的人更穩定。

許哲綸於臉書專頁「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」發文分享，先前他就知道吃早餐有助於血糖穩定，但那時他以為是跟「第2餐效應」有關，也就是空腹後第1餐的進食會開啟血糖代謝，讓下一餐血糖更穩定，所以一天的血糖高峰常發生在第一餐後，以及午餐吃比較多有關，但並非如此。

一直到他看到國外1項研究明確指出，就算午餐吃一樣多，不吃早餐還是會讓飯後血糖激增，他才知道自己之前的認知不完整。

該研究招募9名健康的年輕男性（19-24歲）參加實驗，1組吃三餐，另1組不含早餐。且三餐都吃「一模一樣」的食物，熱量相同、碳水相同、蛋白質和脂質也相同，減少變數。也就是說，有吃早餐的組別直接「多吃一餐」，整天的熱量和碳水都比不吃早餐的組別「多50%」。

結果發現，在多吃一餐的情況下，早餐組的餐後血糖，居然比不吃早餐組更穩定。研究還推測，除了「第2餐效應」以外，也和「晝夜節律」有關。許哲綸解釋，簡單來說就是人體血糖代謝能力是「越早進食越好」，所以也有其他研究曾證明，「太晚吃晚餐」會增加血糖波動的機率。

