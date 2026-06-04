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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

原以為都一樣！ 科學家意外發現流感病毒入侵人體竟走不同路線

2026/06/04 16:33

研究發現，最常見的兩種A型流感病毒H1N1與H3N2，進入人體細胞時可能採用不同機制，顛覆科學界過去認為流感病毒使用相同感染路徑的看法。圖為A型流感病毒電子顯微鏡影像。（圖取自美國CDC）

研究發現，最常見的兩種A型流感病毒H1N1與H3N2，進入人體細胞時可能採用不同機制，顛覆科學界過去認為流感病毒使用相同感染路徑的看法。圖為A型流感病毒電子顯微鏡影像。（圖取自美國CDC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國研究團隊原本只是想了解流感病毒如何在細胞內複製，卻意外發現一項顛覆既有認知的結果：最常見的兩種A型流感病毒H1N1與H3N2，進入人體細胞時竟採用不同策略。研究人員表示，這項發現有助於找出病毒弱點，未來或可作為開發新型流感預防藥物的研究方向。

《福斯新聞網》（Fox News）報導，研究團隊來自佛蒙特大學拉納醫學院（Larner College of Medicine），原本正在追蹤流感病毒如何利用人體細胞複製自己，沒想到實驗過程中發現，部分流感病毒進入細胞時竟高度依賴特定人體蛋白。

找到H3N2關鍵弱點　新型預防藥物露曙光

研究人員利用近年流行的H1N1與H3N2病毒株進行實驗，觀察它們感染人體肺部細胞的過程。結果顯示，當一種名為Rab11B的人體蛋白減少時，H3N2病毒幾乎無法順利進入細胞，但H1N1病毒卻幾乎不受影響。

研究主持人布魯斯（Emily Bruce）表示，科學界過去普遍認為不同流感病毒使用相似方式入侵細胞，但這項研究顯示，兩種主要流感病毒可能各自依賴不同的人體蛋白與細胞機制。她以海盜登船作比喻指出，不同病毒雖然都想進入細胞，但採取的方法並不完全相同。

研究團隊認為，如果未來能找到安全方式干擾Rab11B等關鍵蛋白的作用，理論上可能阻止特定流感病毒進入細胞，進而降低感染與傳播機會。

不過研究人員強調，目前成果仍停留在細胞實驗階段，尚未發展成藥物或治療方法。由於人體呼吸道環境遠比實驗室複雜，未來仍需進一步研究確認相關機制是否同樣存在於真實感染情況。

目前醫界對H1N1與H3N2的檢測與治療方式大致相同，但研究團隊認為，若未來能進一步掌握不同流感病毒的感染路徑，將有機會發展出更具針對性的預防與治療策略。相關研究已發表於《病毒學期刊》（Journal of Virology）。

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