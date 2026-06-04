自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

宜蘭市預防登革熱 38里、20校全面清消

2026/06/04 16:05

宜蘭市預防登革熱，38里、20校全面清消。（宜蘭市公所提供）

宜蘭市預防登革熱，38里、20校全面清消。（宜蘭市公所提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕天氣炎熱登革熱即將進入高峰期，宜蘭市預防病媒蚊孳生，預計15日起將展開為期19天的清潔、消毒作業，共計38個里、20所學校會進行全面噴藥，提醒民眾消毒藥劑具毒性，噴藥後需時間揮發，避免前往相關清消區域。

宜蘭市公所將於6月15日到7月10日，進行宜蘭市分區消毒工作，除消毒車進行夜間9點消毒外，針對通風良好公寓大廈中庭或社區，上午9點則會使用煙霧式消毒機進行日間消毒。

宜蘭市清潔隊也將每日派員進行重點道路清潔整頓，以及道路側溝的清疏作業，38個里將持續輪流清淤，避免水溝內阻塞，導致隱藏性積水而孳生病媒蚊。

宜蘭市長陳美玲說，提醒民眾於消毒期間，務必將暴露於戶外物品收進屋內，不要將食物、衣物、寵物曝露於戶外，以免沾黏消毒藥劑造成污染，由於午後易驟雨，助長病媒蚊孳生，另提醒大家做好環境整理及清除積水容器。

她說，民眾常會利用廢棄輪胎作其他用途，卻忽略胎內積水形成病媒蚊孳生源，為防止病媒蚊孳生，清潔隊把回收廢棄輪胎加工鑽孔加強排水功能，並開放市民索取，呼籲一起做好「巡、倒、清、刷」工作，從源頭杜絕病媒蚊孳生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中