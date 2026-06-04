宜蘭市預防登革熱，38里、20校全面清消。（宜蘭市公所提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕天氣炎熱登革熱即將進入高峰期，宜蘭市預防病媒蚊孳生，預計15日起將展開為期19天的清潔、消毒作業，共計38個里、20所學校會進行全面噴藥，提醒民眾消毒藥劑具毒性，噴藥後需時間揮發，避免前往相關清消區域。

宜蘭市公所將於6月15日到7月10日，進行宜蘭市分區消毒工作，除消毒車進行夜間9點消毒外，針對通風良好公寓大廈中庭或社區，上午9點則會使用煙霧式消毒機進行日間消毒。

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宜蘭市清潔隊也將每日派員進行重點道路清潔整頓，以及道路側溝的清疏作業，38個里將持續輪流清淤，避免水溝內阻塞，導致隱藏性積水而孳生病媒蚊。

宜蘭市長陳美玲說，提醒民眾於消毒期間，務必將暴露於戶外物品收進屋內，不要將食物、衣物、寵物曝露於戶外，以免沾黏消毒藥劑造成污染，由於午後易驟雨，助長病媒蚊孳生，另提醒大家做好環境整理及清除積水容器。

她說，民眾常會利用廢棄輪胎作其他用途，卻忽略胎內積水形成病媒蚊孳生源，為防止病媒蚊孳生，清潔隊把回收廢棄輪胎加工鑽孔加強排水功能，並開放市民索取，呼籲一起做好「巡、倒、清、刷」工作，從源頭杜絕病媒蚊孳生。

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