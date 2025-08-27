自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》熱到傷「腦」筋 醫：中暑體溫殺死腦細胞

2025/08/27 10:23

炎熱高溫，不要輕忽中暑。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，不要熱到傷腦筋。（資料照）

炎熱高溫，不要輕忽中暑。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，不要熱到傷腦筋。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日頭炎炎，熱到傷腦筋！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，誤以為中暑只是「流很多汗、暈眩一下」，其實是人體的「冷卻系統」失控。他舉例，大腦就像電腦CPU一樣會過熱當機！

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，熱浪來襲，若體溫也飆升至40℃以上，不只會中暑，更可能導致腦細胞受損、神經錯亂，甚至出現永久性後遺症。

黃軒解釋，大腦就像一台超精密的「中央處理器（CPU）」，需要穩定的溫度。
一旦體溫衝上40℃以上，腦部血流與細胞代謝就會失控，根據臨床研究發現，中暑患者若腦部受損，康復後也可能留下記憶力下降、專注力差的後遺症。以下是發燒過頭會造成3種症狀：

體溫太高 3症狀不太妙

●腦水腫：腦細胞被熱破壞，出現腫脹。
●神經傳導錯亂：意識混亂、語無倫次。
●癲癇、昏迷：嚴重時直接失去意識。

大腦5求救訊號 別忽略

不過也別太擔心，黃軒表示，在變成「急症」前，大腦其實會先傳遞求救訊號：
●頭痛欲裂、眼花耳鳴。
●說話顛三倒四，像喝醉。
●動作變慢，甚至走路不穩。
●情緒突然暴躁或恍神。
●嚴重時直接昏倒。

大腦如此重要，黃軒表示，急救動作也要快、狠、準，首要條件是立刻降溫，其次是補充水和電解質，若是人已出現說話顛三倒四、走路搖晃、意識混亂甚至昏倒，黃軒說，這時候可不是休息一下可以康復的，要立刻送急診。因為「多拖一分鐘，腦細胞就多死一片」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中