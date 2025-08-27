健康網》熱到傷「腦」筋 醫：中暑體溫殺死腦細胞

炎熱高溫，不要輕忽中暑。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，不要熱到傷腦筋。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕日頭炎炎，熱到傷腦筋！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，誤以為中暑只是「流很多汗、暈眩一下」，其實是人體的「冷卻系統」失控。他舉例，大腦就像電腦CPU一樣會過熱當機！

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，熱浪來襲，若體溫也飆升至40℃以上，不只會中暑，更可能導致腦細胞受損、神經錯亂，甚至出現永久性後遺症。

黃軒解釋，大腦就像一台超精密的「中央處理器（CPU）」，需要穩定的溫度。

一旦體溫衝上40℃以上，腦部血流與細胞代謝就會失控，根據臨床研究發現，中暑患者若腦部受損，康復後也可能留下記憶力下降、專注力差的後遺症。以下是發燒過頭會造成3種症狀：

體溫太高 3症狀不太妙

●腦水腫：腦細胞被熱破壞，出現腫脹。

●神經傳導錯亂：意識混亂、語無倫次。

●癲癇、昏迷：嚴重時直接失去意識。

大腦5求救訊號 別忽略

不過也別太擔心，黃軒表示，在變成「急症」前，大腦其實會先傳遞求救訊號：

●頭痛欲裂、眼花耳鳴。

●說話顛三倒四，像喝醉。

●動作變慢，甚至走路不穩。

●情緒突然暴躁或恍神。

●嚴重時直接昏倒。

大腦如此重要，黃軒表示，急救動作也要快、狠、準，首要條件是立刻降溫，其次是補充水和電解質，若是人已出現說話顛三倒四、走路搖晃、意識混亂甚至昏倒，黃軒說，這時候可不是休息一下可以康復的，要立刻送急診。因為「多拖一分鐘，腦細胞就多死一片」。

