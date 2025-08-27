自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

醫︰電子煙戒不掉反更傷！ 與紙菸併用 肺癌風險高4倍

2025/08/27 05:30
醫︰電子煙戒不掉反更傷！ 與紙菸併用 肺癌風險高4倍

▲顏啟華醫師（右1）直言，紙菸和電子煙雙重使用者，罹患肺癌的風險比不吸菸者高出4倍。 （記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

醫︰電子煙戒不掉反更傷！ 與紙菸併用 肺癌風險高4倍

▲醫師提醒，電子煙及加熱菸無助於戒菸，對於健康的危害也不會低於其他菸品；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

電子煙在年輕族群中迅速蔓延，全台估計已有約20萬名使用者。根據「2025年戒菸習慣調查」，有65%吸菸者嘗試靠電子煙戒紙菸，但多半失敗收場，反而陷入「紙電雙重使用」的惡性循環。

中山醫學大學附設醫院家庭暨社區醫學部部長顏啟華直言，「電子煙並不是戒菸工具！」國外研究更警告，雙重使用者罹患肺癌的風險比不吸菸者高出4倍，肺部疾病風險也比單抽紙菸的人再高出1.47倍。

根據國健署調查，併用電子煙與紙菸比率，從2018年0.5%上升至2024年0.6%。科學實證顯示，電子煙及加熱菸無助於戒菸，兩者的健康危害也不會低於其他菸品。

電子煙加熱 釋放多種化學煙霧

顏啟華指出，許多人誤以為電子煙危害較小，常認為「沒有刺鼻煙味」、「不含焦油」、「抽的不多」，但事實上，電子煙經加熱後會釋放多種化學煙霧，含有致癌物質，對健康的危害一點也不比紙菸低。研究顯示，使用電子煙者罹患肺部疾病的風險是非使用者的4.36倍，而「以菸戒菸」不僅無效，反而可能加重健康傷害。

戒菸本身並不容易！調查發現，超過8成吸菸者都曾嘗試戒菸，但單靠意志力成功率僅3-5%。顏啟華分析，戒菸失敗的主要原因前3名是「吸菸已成習慣或生活儀式感」、「戒菸動機不足導致意志力不夠堅定」、「無法克服菸癮帶來的戒斷症狀」，他強調，若能配合科學方法，成功率將能大幅提升。

長短效尼古丁療法 增戒菸成效

「戒菸要快，就像周星馳電影裡說的，『天下武功，唯快不破』，能及時壓下菸癮，才是真正關鍵。」顏啟華指出，臨床上多用尼古丁替代療法（NRT）協助戒菸，長效型如戒菸貼片，可穩定釋放尼古丁、持續壓制菸癮，短效型如噴霧或咀嚼錠，則能在30秒內快速緩解突如其來的抽菸衝動，若長效與短效「合併使用」，成功率可比單一療法提升34%。

他提醒，選擇正確、科學的方法，並善用醫療專業資源，才能真正遠離菸癮。

☆自由時報關心您，吸菸有害健康☆

