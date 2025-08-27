健康網》別再胖肚子 大肚腩增巴金森氏症風險

研究發現，有「代謝症候群」的人，未來罹患「巴金森氏症」的風險，比健康人高出39%；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別以為大肚腩只是胖，它還會影響你的大腦健康！台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予分享，2025年8月發表在權威期刊《神經學》的大型研究，追蹤UK Biobank超過46萬人長達15年，發現大腦退化風險顯著增加：有「代謝症候群」的人，未來罹患「巴金森氏症」的風險，比健康人高出39%；基因加乘效應：如果本身帶有巴金森氏症的「遺傳」風險，又同時有代謝症候群，風險更是上升至2.58倍。

鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」表示，2025年4月同樣發表在《神經學》的研究也發現：有代謝症候群的人，年輕型失智症風險高出2成、「女生」有代謝症候群，失智風險增加幅度約為男性的兩倍；每多一項代謝症候群成分，巴金森風險就疊加，多一項多14%、失智風險也疊加，最多共增加至70%。

請繼續往下閱讀...

代謝症候群診斷標準

●腹部肥胖：男性腰圍≥90公分，女性≥80公分

●血壓偏高：收縮壓≥130mmHg或舒張壓≥85mmHg（或服用降血壓藥物）。

●空腹血糖偏高：≥100mg/dl（或服用降血糖藥物）。

●三酸甘油脂偏高：≥150mg/dl。

●高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性<40mg/dl，女性<50mg/dl。

巴金森氏症與失智差別

鄭淳予說，雖然巴金森氏症與失智二者都是「神經大腦退化性疾病」，但其實是兩種不同問題：

●巴金森氏症：以「運動障礙」為主，手抖、動作遲緩僵硬、走路小碎步、駝背不穩，早期思路清晰，常伴隨睡眠與情緒問題、便秘等。

​

●失智症：如「阿茲海默症」，主要是「認知與記憶障礙」，記憶力、語言溝通能力和判斷力會逐漸退化。

高風險族群

●家族有失智、巴金森氏症病史。

●步入中壯年、40歲以上。

●久坐辦公室，無規律運動。

●有代謝問題，血壓、血糖、血脂問題未治療

●出現早期警訊：便秘、嗅覺減退、睡眠障礙、情緒起伏。

​

大腦代謝健康檢核表

●規律運動維持健康腰圍：每天20分鐘運動，不只改善代謝，還能延緩大腦退化，改善步態、平衡和情緒。快走、慢跑、騎單車都很好。有氧和核心運動並進更棒！聚焦「腰圍」與「體脂」而非只看體重，維持「健康腰圍」（男<90cm，女<80cm）是關鍵。

●開始吃MIND麥得飲食：這是能保護大腦神經的飲食法，核心在於抗氧化、抗發炎。 ​

​

1.多吃：深綠色蔬菜、莓果、堅果、豆類、全穀類 。

2.少吃：紅肉、加工食品、油炸物和甜點 。

3.減少高油、高糖、高鹽食物、戒菸、節酒。

●定期量測三高指數：在家定期量「血壓」，並安排健康檢查來追蹤「血糖」與「血脂肪」。發現問題就勇敢面對，及早治療與控制，效果通常都不錯。

●優質睡眠與適度紓壓：睡個好覺能幫助大腦清除廢物，建議每晚睡足7-9小時。練習正念呼吸、冥想、瑜伽等，來紓解壓力。

●保持大腦活躍與社交連結：持續閱讀、學習新技能，並維持與親友互動，提升大腦的「認知儲備力」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法