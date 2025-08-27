您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》別再胖肚子 大肚腩增巴金森氏症風險
〔健康頻道／綜合報導〕別以為大肚腩只是胖，它還會影響你的大腦健康！台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予分享，2025年8月發表在權威期刊《神經學》的大型研究，追蹤UK Biobank超過46萬人長達15年，發現大腦退化風險顯著增加：有「代謝症候群」的人，未來罹患「巴金森氏症」的風險，比健康人高出39%；基因加乘效應：如果本身帶有巴金森氏症的「遺傳」風險，又同時有代謝症候群，風險更是上升至2.58倍。
鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」表示，2025年4月同樣發表在《神經學》的研究也發現：有代謝症候群的人，年輕型失智症風險高出2成、「女生」有代謝症候群，失智風險增加幅度約為男性的兩倍；每多一項代謝症候群成分，巴金森風險就疊加，多一項多14%、失智風險也疊加，最多共增加至70%。
代謝症候群診斷標準
●腹部肥胖：男性腰圍≥90公分，女性≥80公分
●血壓偏高：收縮壓≥130mmHg或舒張壓≥85mmHg（或服用降血壓藥物）。
●空腹血糖偏高：≥100mg/dl（或服用降血糖藥物）。
●三酸甘油脂偏高：≥150mg/dl。
●高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性<40mg/dl，女性<50mg/dl。
巴金森氏症與失智差別
鄭淳予說，雖然巴金森氏症與失智二者都是「神經大腦退化性疾病」，但其實是兩種不同問題：
●巴金森氏症：以「運動障礙」為主，手抖、動作遲緩僵硬、走路小碎步、駝背不穩，早期思路清晰，常伴隨睡眠與情緒問題、便秘等。
●失智症：如「阿茲海默症」，主要是「認知與記憶障礙」，記憶力、語言溝通能力和判斷力會逐漸退化。
高風險族群
●家族有失智、巴金森氏症病史。
●步入中壯年、40歲以上。
●久坐辦公室，無規律運動。
●有代謝問題，血壓、血糖、血脂問題未治療
●出現早期警訊：便秘、嗅覺減退、睡眠障礙、情緒起伏。
大腦代謝健康檢核表
●規律運動維持健康腰圍：每天20分鐘運動，不只改善代謝，還能延緩大腦退化，改善步態、平衡和情緒。快走、慢跑、騎單車都很好。有氧和核心運動並進更棒！聚焦「腰圍」與「體脂」而非只看體重，維持「健康腰圍」（男<90cm，女<80cm）是關鍵。
●開始吃MIND麥得飲食：這是能保護大腦神經的飲食法，核心在於抗氧化、抗發炎。
1.多吃：深綠色蔬菜、莓果、堅果、豆類、全穀類 。
2.少吃：紅肉、加工食品、油炸物和甜點 。
3.減少高油、高糖、高鹽食物、戒菸、節酒。
●定期量測三高指數：在家定期量「血壓」，並安排健康檢查來追蹤「血糖」與「血脂肪」。發現問題就勇敢面對，及早治療與控制，效果通常都不錯。
●優質睡眠與適度紓壓：睡個好覺能幫助大腦清除廢物，建議每晚睡足7-9小時。練習正念呼吸、冥想、瑜伽等，來紓解壓力。
●保持大腦活躍與社交連結：持續閱讀、學習新技能，並維持與親友互動，提升大腦的「認知儲備力」。
