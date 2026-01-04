自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》胡瓜健檢揪出病灶 自曝肺像「毛玻璃」 幸好未出現7症狀

2026/01/04 20:25

胡瓜在自己開設的YouTube頻道《下面一位》自曝自己幾年前健檢，發現肺部呈「毛玻璃」，醫師告知他「就是肺腺癌的開始」，目前他定期追蹤檢查。（《下面一位》提供）

胡瓜在自己開設的YouTube頻道《下面一位》自曝自己幾年前健檢，發現肺部呈「毛玻璃」，醫師告知他「就是肺腺癌的開始」，目前他定期追蹤檢查。（《下面一位》提供）

〔健康頻道／綜合報導〕綜藝天王胡瓜與檢場、潘若迪三位組成百歲旅行團，到貓空挑戰自助出遊。胡瓜自曝自己前幾年健康檢查時有異狀，出現「毛玻璃」狀況，醫師直指，「就是肺腺癌的開始」，至今他定期追蹤檢查。根據光田綜合醫院衛教資料指出，出現7症狀，肺部病變已到中晚期，定期進行3種檢查，了解肺部狀況。

66歲的胡瓜雖無大病，但去（2025）年2月下旬因體力不支、過度勞累進醫院吊點滴，他當時表示，是籌辦大型活動負荷過重。他自曝自己長期受椎間盤突出、腎結石等毛病所苦。

光田綜合醫院指出，肺癌早期往往 「悄無聲息」，沒有明顯症狀，等到出現症狀時常已是中晚期。腫瘤擴散至其他器官後，因出現不適症狀進而被發現肺癌，可能出現的警訊包括：

●持續咳嗽或咳嗽加劇
●咳痰帶血絲
●胸悶或胸痛
●聲音沙啞
●體重不明原因減輕
●呼吸不順暢
●吞嚥困難

光田綜合醫院表示，上述症狀和一般呼吸道疾病相似，容易被忽視，因此定期檢查才是早期發現的關鍵。目前有3種肺癌檢查方式，首推低劑量電腦斷層（LDCT），為目前國際認證最有效的肺癌早期篩檢方式，能偵測到小至0.3-0.4公分以上的毛玻璃狀肺結節，且檢查時間僅需約5分鐘，無需禁食，且無須注射顯影劑，輻射暴露量較電腦斷層掃描低；其次是電腦斷層掃描（CT）；至於胸部X光，可用於初步檢查，檢視肺部是否有異常陰影，但容易漏掉小腫瘤，或無法偵測位於氣管、縱膈腔等部位的腫瘤。

