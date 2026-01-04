自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》長戴帶菌入耳式耳機 醫：此菌種侵入有致命之虞

2026/01/04 21:13

美國蘋果公司在YouTube上教戰清洗AirPods方法。根據醫學研究，入耳式耳機易滋生金黃色葡萄球菌，醫界呼籲要注意清潔、勿共用；圖為情境照。（圖取自freepik）

美國蘋果公司在YouTube上教戰清洗AirPods方法。根據醫學研究，入耳式耳機易滋生金黃色葡萄球菌，醫界呼籲要注意清潔、勿共用；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕耳機會藏污納垢，根據沙烏地阿拉伯發表於《Nature》期刊的研究指出，使用耳機1小時後，耳機含有的細菌、病菌可激增700倍。尤其在濕熱天氣，更容易形成細菌大量繁殖的溫床，其中有60%的樣本檢出金黃色葡萄球菌，但大多數人不了解污染風險，仍與其他人共用；另一項研究發現，超過半數的人曾發生耳朵出現問題。

根據香港衛生署衛生防護中心衛教資料，金黃色葡萄球菌可存在於一些健康人士的鼻腔內和皮膚表面。此類帶菌者通常沒有病徵。但是，該病菌偶爾會引起疾病，包括皮膚、傷口、尿道、肺部、血液感染和食物中毒。耐藥性金黃色葡萄球菌一般引致皮膚和軟組織感染，如膿疱、膿瘡、膿腫或傷口感染。感染部位會出現紅腫、觸痛或流膿，嚴重者可引致敗血病、肺炎或壞死性筋膜炎等。

蘋果公司於8個月前在YouTube頻道示範清洗AirPods Pro系列的耳機網罩，影片累積18萬人次點閱。蘋果公司建議使用親膚性清潔水、蒸餾水、軟毛兒童牙刷、小杯子與紙巾，清潔每個AirPods網罩三次，然後用蒸餾水沖洗，再至少讓耳機風乾兩小時才能使用。過程需注意輕柔刷洗，以免損壞裝置。

耳機尤其是入耳式耳機（earbuds/In-ear type），長期佩戴於耳道口，會與耳道皮膚、耳垢、汗水接觸。根據沙烏地阿拉伯針對50名男女進行的研究，發現長時間使用耳機可能會導致耳道內積聚水分和耳垢，從而為細菌和真菌的滋生提供適當的環境。皮膚上存在細菌是正常的，對人體健康具有重要作用，但有些細菌會導致嚴重的耳道感染。此外，細菌大量繁殖還可能導致中耳炎。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的說法，長時間暴露在高音量和噪音環境中可能有害，會導致暫時性或永久性聽力損失¹。長期暴露於強噪音所引起的聽力損傷稱為噪音性聽力損失。

耳垢堆積的症狀包括聽力下降、耳鳴、耳癢、疼痛和耳內脹滿感。耳機與聽力損失之間存在關聯。瑞典一項針對60名年輕人的研究表明，其中60%的人使用的耳機音量超過85分貝，這可能導致聽力損失。

