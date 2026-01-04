健康網》愛吃甜食怕熱量改吃代糖 甜味劑是什麼？

阿斯巴甜是最常見的人工甜味劑之一，也是常見於零卡可樂及其他氣泡飲品中的成分；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當人壓力一來，難免想吃甜點，吃完後又擔心其帶來的熱量逐漸增胖，隨著人們對於減糖和控制熱量的健康意識抬頭，食品業者開始探索低糖甚至無糖的替代品，這時，甜味劑能增強甜味而不增加熱量的特性，讓民眾能大口吃甜點，享受愉悅感。不過，甜味劑帶來的健康風險也越來越受關注。

根據環境部化學物質管理署網站表示，甜味劑是一類用來增加食物或飲料甜味的化學物質，能產生甜味但相對於糖類來說熱量極低。一般的甜味劑甜度為蔗糖的數十至數百倍，僅需添加少量即可使食品達到理想的甜味水準，因此，經常被業者視為蔗糖的替代品，添加於食品中。

甜味劑種類分為2類：1.天然甜味劑（營養性甜味劑），2.人工甜味劑（非營養性甜味劑）：

●天然甜味劑

指的是天然食材中具有甜味的物質，如蔗糖、果糖、蜂蜜等。此外，以天然糖類經過化學處理製成的糖醇類，如山梨醇（Sorbitol）、甘露醇（Mannitol）、木糖醇（Xylitol）、赤藻糖醇（Erythritol）等，由於具備與蔗糖相似的口感、熱量低（約在1-3卡/克之間）且不易發生褐變等特點，因而被廣泛應用於食品業。

同樣屬於天然甜味劑的，還包括：甜菊糖和阿拉伯糖，通常會製作成袋裝代糖形式，需求者可以自行添加於食品當中，增加甜味。

●人工甜味劑

這是由實驗室經化學合成的化學物質，如阿斯巴甜（Aspartame）、糖精（Saccharin）、紐甜（Neotame）等，熱量幾乎為零，但甜度卻可以是蔗糖的數十倍甚至數百倍。其中，阿斯巴甜是最常見的人工甜味劑之一，也是常見於零卡可樂及其他氣泡飲品中的成分；而糖精則多用於瓜子、蜜餞等食品。

甜味劑有健康疑慮

甜味劑雖然是常見的食品添加物，但有研究顯示，若攝取過量可能會引發健康問題，包括肥胖、糖尿病、心血管等疾病。長庚醫院臨床毒物中心說明，阿斯巴甜的使用原料（如天門冬胺酸、苯丙胺酸）經過肝臟代謝會產生氨基酸及甲醇，甲醇經過肝臟轉換變成甲醛、甲酸，在正常範圍肝臟應可以代謝微量甲醛、甲酸，但若攝取過量可能對身體產生負擔。

另外也有實驗證明，三氯蔗糖（Sucralose）會抑制甲狀腺激素，可能會延續到胎兒身上，進而影響胎兒的腦部發育。雖然目前尚無確切研究顯示甜味劑會對人體造成致命危害，並提供不能攝取糖類或減肥的人另一種選擇，如果攝取過量，仍有健康疑慮。

民眾要留意的是，購物選擇時時應挑選具有清楚標示甜味劑種類的產品，有特殊疾病患者務必避免食用特定的甜味劑，如苯丙酮尿患者應避免食用阿斯巴甜，以免對中樞神經系統造成風險。

追求健康的不二法門，仍在於多攝取新鮮蔬菜水果、多喝水及均衡飲食、多運動，應避免過度依賴甜味劑，以免對身體健康產生負面影響。

