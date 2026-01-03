自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

寒流來襲捐血雪崩 台中A、O型血庫存告急

2026/01/03 13:41

天氣冷颼颼，減少民眾出門捐血意願，捐血量如雪崩式下滑。（記者蔡淑媛攝）

天氣冷颼颼，減少民眾出門捐血意願，捐血量如雪崩式下滑。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕強烈大陸冷氣團報到，台中捐血也冷颼颼，台中鬧血荒，血庫僅剩不到6天，尤其A、O型血分別只剩5.1天及4.9天，（正常庫存量為7到10天），連日低溫，減少民眾出門捐血意願，捐血量如雪崩式下滑。台中捐血中心示警，缺血情形再嚴重，恐影響醫院供血，呼籲民眾踴躍捐熱血。

台中捐血中心提供中彰投雲等4縣市的醫療用血，每天需要1800袋的血液，由於民眾捐血常受到天氣的影響，天氣冷、進血量減少，但天冷時心血管疾病常發生，醫院用血需求也增加，血液更加短缺。

捐血中心指出，最近早晚溫差大，加上感冒人數多，捐血民眾僅平常的7成，但醫院使用量不減少，呼籲民眾踴躍挽袖捐血。

捐血中心提醒，捐血能救人，也對健康有益滿，例如：促進新陳代謝、小型健康檢查，有助於身心保持正向。維持血液庫存需要社會共同努力，因此，鼓勵大家當「熱血英雄」，養成定期捐血的習慣。

台中捐血中心血荒，血庫架上無血袋。（台中捐血中心提供）

台中捐血中心血荒，血庫架上無血袋。（台中捐血中心提供）

台中鬧血荒，尤其A、O型血告急。（記者蔡淑媛攝）

台中鬧血荒，尤其A、O型血告急。（記者蔡淑媛攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中