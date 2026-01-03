寒流來襲捐血雪崩 台中A、O型血庫存告急

天氣冷颼颼，減少民眾出門捐血意願，捐血量如雪崩式下滑。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕強烈大陸冷氣團報到，台中捐血也冷颼颼，台中鬧血荒，血庫僅剩不到6天，尤其A、O型血分別只剩5.1天及4.9天，（正常庫存量為7到10天），連日低溫，減少民眾出門捐血意願，捐血量如雪崩式下滑。台中捐血中心示警，缺血情形再嚴重，恐影響醫院供血，呼籲民眾踴躍捐熱血。

台中捐血中心提供中彰投雲等4縣市的醫療用血，每天需要1800袋的血液，由於民眾捐血常受到天氣的影響，天氣冷、進血量減少，但天冷時心血管疾病常發生，醫院用血需求也增加，血液更加短缺。

請繼續往下閱讀...

捐血中心指出，最近早晚溫差大，加上感冒人數多，捐血民眾僅平常的7成，但醫院使用量不減少，呼籲民眾踴躍挽袖捐血。

捐血中心提醒，捐血能救人，也對健康有益滿，例如：促進新陳代謝、小型健康檢查，有助於身心保持正向。維持血液庫存需要社會共同努力，因此，鼓勵大家當「熱血英雄」，養成定期捐血的習慣。

台中捐血中心血荒，血庫架上無血袋。（台中捐血中心提供）

台中鬧血荒，尤其A、O型血告急。（記者蔡淑媛攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法