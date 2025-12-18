健康網》橄欖油敷臉能保濕？ 食藥署闢謠：恐堵塞毛孔狂冒痘

食品藥物署表示，食用橄欖油是好油，但與化粧品製作方式、規範不同，不建議直接拿來敷臉，以免護膚不成反而造成痘痘狂冒；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天一到皮膚乾燥又脫皮，網傳百萬粉絲的網紅醫師大推橄欖油、椰子油、葡萄籽油等直接拿來敷臉，除皺又保濕，是否讓你也好心動？對此，食品藥物署表示，食品用油與化粧品的製作方式、規範並不相同，雖然橄欖油是好油品，富有多種維生素，但仍不建議直接拿來敷臉，以免護膚不成反而造成痘痘狂冒。

食藥署於臉書專頁「食尚玩家-食藥署」發文指出，冬天一到，愛美的女性喜歡用油類保養，希望能讓肌膚可以長時間保水不乾澀。尤其很多人想用橄欖油敷臉，提醒直接使用可能造成毛孔堵塞，嚴重甚至可能冒痘痘。

對此，食藥署提出說明，雖然橄欖油富含多種維生素，但食品的食用油與化粧品的製作方式及規範不同，因此，劑量及成分也都可能有些許不同。所以不建議將食用橄欖油使用在臉部肌膚上，避免護膚不成反而導致痘痘產生。

此外，食藥署曾於臉書專頁發文指出，蘆薈也是民間流傳的美容偏方，也有人會拿來敷臉，或取用它的汁液，用來舒緩日曬後的皮膚。不過，若使用沒有處理完善的蘆薈敷臉，容易刺激肌膚，其中的感光物質，也會加重皮膚對紫外線的吸收，美白不成反而變黑，應小心留意。提醒如果要使用蘆薈，建議選擇經過萃取的蘆薈露比較安全。

