自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 謠言終結站

健康網》橄欖油敷臉能保濕？ 食藥署闢謠：恐堵塞毛孔狂冒痘

2025/12/18 09:31

食品藥物署表示，食用橄欖油是好油，但與化粧品製作方式、規範不同，不建議直接拿來敷臉，以免護膚不成反而造成痘痘狂冒；情境照。（圖取自freepik）

食品藥物署表示，食用橄欖油是好油，但與化粧品製作方式、規範不同，不建議直接拿來敷臉，以免護膚不成反而造成痘痘狂冒；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天一到皮膚乾燥又脫皮，網傳百萬粉絲的網紅醫師大推橄欖油、椰子油、葡萄籽油等直接拿來敷臉，除皺又保濕，是否讓你也好心動？對此，食品藥物署表示，食品用油與化粧品的製作方式、規範並不相同，雖然橄欖油是好油品，富有多種維生素，但仍不建議直接拿來敷臉，以免護膚不成反而造成痘痘狂冒。

食藥署於臉書專頁「食尚玩家-食藥署」發文指出，冬天一到，愛美的女性喜歡用油類保養，希望能讓肌膚可以長時間保水不乾澀。尤其很多人想用橄欖油敷臉，提醒直接使用可能造成毛孔堵塞，嚴重甚至可能冒痘痘。

對此，食藥署提出說明，雖然橄欖油富含多種維生素，但食品的食用油與化粧品的製作方式及規範不同，因此，劑量及成分也都可能有些許不同。所以不建議將食用橄欖油使用在臉部肌膚上，避免護膚不成反而導致痘痘產生。

此外，食藥署曾於臉書專頁發文指出，蘆薈也是民間流傳的美容偏方，也有人會拿來敷臉，或取用它的汁液，用來舒緩日曬後的皮膚。不過，若使用沒有處理完善的蘆薈敷臉，容易刺激肌膚，其中的感光物質，也會加重皮膚對紫外線的吸收，美白不成反而變黑，應小心留意。提醒如果要使用蘆薈，建議選擇經過萃取的蘆薈露比較安全。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中