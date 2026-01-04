自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》氣溫忽高忽低就怕感冒上身 中醫自曝感冒料法

2026/01/04 19:40

感冒初期症狀出現，烏日聯和中醫診所副院長林俊言會順應身體感覺走，先泡熱水澡再蓋起棉被好好睡覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

感冒初期症狀出現，烏日聯和中醫診所副院長林俊言會順應身體感覺走，先泡熱水澡再蓋起棉被好好睡覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣氣溫忽高忽低，很容易感冒。烏日聯和中醫診所副院長林俊言直覺，當口乾、小便變黃褐色、怕吹風、晚上開始疲倦、頭暈、身體沉重、畏寒時自己「感冒」了，初期症狀明顯，接著就是要發燒了。

林俊言在臉書上分享自己感冒經驗，莫名其妙突然覺得很怕冷，就是身體準備要發燒了，所以需要幫助他自己，可以泡個熱水澡或沖完熱水澡之後趕快拿厚棉被把自己身體蓋住，覺得熱就熱，沒有關係。

身體熱起來、流了滿身的汗後就不怕冷了，林俊言建議，不用再繼續蓋棉被，此時口還是乾，可以喝水及排便，如此下來，隔天起床，身體也覺得恢復差不多了，頭暈、身重、口乾都沒有了，只剩下下肢還有一點沉重跟右側臀部痠痛。

林俊言知道，感冒症狀趨緩但還沒有完全過去，於是服用1g的麻黃。他表示，在傳統中醫屬於《傷寒論》裡面的「太陽病」，需要「汗出而解」。

他解釋，有的人身體免疫力不是很健全，或是原本有其他內科疾病，在遇到病毒感染的時候身體沒辦法全心全力地增強體表黏膜的免疫，這個時候的症狀可能就是嘴巴苦、忽冷忽熱，屬於中醫的「少陽病」。

有的人免疫力太弱了，無論遇到病毒感染還是細菌感染都沒辦法發燒，只會一直疲倦、嗜睡、身冷，屬於中醫的「三陰病」。

林俊言表示，「少陽病」、「三陰病」就不是單純自己強迫流汗就可以解決的，需要更關注自己腸胃道功能，有意識地挑選飲食，並加強靜養，也要適時地尋求醫師的幫助。

