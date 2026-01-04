與藥師做朋友》胰島素針劑忘了放冰箱保存，還可以用嗎？

專家表示，開封後的胰島素可保存28天，室溫下應避免直接日曬，並隨身攜帶， 放在隨身行李中，不要放靠近身體的口袋；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／盧麗鈴

對第一型糖尿病或部分第二型糖尿病病人，在無法控制血糖時需要胰島素治療。

胰島素適合的保存溫度是2°C∼8°C，避免極高或極低的溫度（小於2°C，大於30°C）。所有未開封使用的胰島素應冷藏於2°C∼8°C溫度，可保存至包裝上標示的有效期限。

外出旅行胰島素別隨飛機行李拖運

開封使用中的胰島素是否也一樣需要冷藏？已開封使用中的胰島素並不需要冷藏，一般室溫保存即可，開封後的胰島素可保存28天，在室溫下應避免直接日曬。高溫環境下（>30°C）胰島素會產生凝固、沉澱變質失去活性。胰島素應隨身攜帶，最好放在隨身行李中，忌放口袋，因人的體溫是36∼37°C。

外出旅行時為避免環境溫度的影響，胰島素不可置於悶溫的車上或飛機的拖運行李。如果外出地點是高溫的戶外，可以使用胰島素保冷袋，但勿將保冷劑或冰塊直接接觸胰島素，避免溫度過低造成胰島素活性破壞。

因為不同藥廠對胰島素保存的條件不完全一致，可詳閱藥品說明書或與衛教師、藥師討論。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

