自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

與藥師做朋友》胰島素針劑忘了放冰箱保存，還可以用嗎？

2026/01/04 09:00

專家表示，開封後的胰島素可保存28天，室溫下應避免直接日曬，並隨身攜帶， 放在隨身行李中，不要放靠近身體的口袋；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，開封後的胰島素可保存28天，室溫下應避免直接日曬，並隨身攜帶， 放在隨身行李中，不要放靠近身體的口袋；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／盧麗鈴

對第一型糖尿病或部分第二型糖尿病病人，在無法控制血糖時需要胰島素治療。

胰島素適合的保存溫度是2°C∼8°C，避免極高或極低的溫度（小於2°C，大於30°C）。所有未開封使用的胰島素應冷藏於2°C∼8°C溫度，可保存至包裝上標示的有效期限。

外出旅行胰島素別隨飛機行李拖運

開封使用中的胰島素是否也一樣需要冷藏？已開封使用中的胰島素並不需要冷藏，一般室溫保存即可，開封後的胰島素可保存28天，在室溫下應避免直接日曬。高溫環境下（>30°C）胰島素會產生凝固、沉澱變質失去活性。胰島素應隨身攜帶，最好放在隨身行李中，忌放口袋，因人的體溫是36∼37°C。

外出旅行時為避免環境溫度的影響，胰島素不可置於悶溫的車上或飛機的拖運行李。如果外出地點是高溫的戶外，可以使用胰島素保冷袋，但勿將保冷劑或冰塊直接接觸胰島素，避免溫度過低造成胰島素活性破壞。

因為不同藥廠對胰島素保存的條件不完全一致，可詳閱藥品說明書或與衛教師、藥師討論。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中