氣溫驟降近4天 非創傷OHCA共123件

消防署統計，上月31日至本月3日，共接獲123件非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）救護報案，圖為示意圖。（資料照）

〔記者陸運鋒／新北報導〕近期冷空氣接力來襲，全台氣溫驟降，消防署統計，上月31日至本月3日，共接獲123件非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）救護報案，包括上月31日34人、本月1日26人、2日34人、3日29人；消防署說，此數據是否與天冷直接相關，尚無法證實，提醒低溫容易誘發心血管疾病，民眾應加強保暖並留意家中長者健康狀況，如發現身體不適，應立即尋求醫療協助。

消防署表示，天氣寒冷時容易讓血壓升高、心臟負擔加重，增加心臟病、中風與猝死風險，特別是在清晨、夜晚或溫差大的時候，提醒民眾注意保暖，起床及外出時避免突然受冷，天冷時避免從事劇烈活動，至於長者及慢性病患者更要留意身體狀況，若出現胸悶、胸痛、頭暈、呼吸不順或突然不適，請立即撥打119求助。

消防署同時呼籲，天冷洗熱水澡時，務必注意屋外式熱水器應安裝於室外，且需保持通風良好，倘若洗澡時出現頭暈、想吐、四肢無力或是意識不清的症狀，可能就是有一氧化碳中毒，需立即停止使用熱水器，再將傷患移動至通風處，同時撥打119求援。

