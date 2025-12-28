假醫師影片害人！稱糖尿病是細菌感染 台大、北榮：查無此人

Youtube頻道「陳志明醫師」使用AI合成影像與聲音，以聳動標題吸引退休族群觀看，散佈很多似是而非的觀念。（Youtube頁面擷取）

〔記者林志怡／台北報導〕生成式AI工具氾濫，YouTube頻道「陳志明醫師」使用AI合成影像與聲音，稱糖尿病有「革命性細菌療法」，台大、北榮已經找到致病元兇，只要「除菌」就能治癒，除2間醫院已澄清內容屬不實訊息，且院內並沒有名叫「陳志明」的醫師，糖尿病衛教學會也強調，糖尿病的原因是胰島素等作用不佳所致，並非影片中所稱的細菌感染。

YouTube頻道「陳志明醫師」在平台上擁有2.3萬訂閱人數，以「中老年養生」等相關健康資訊為主要內容，高頻率發布影片，其中一支影片宣稱，台大醫院與北榮已經找到糖尿病致病元兇，並發現「糖尿病革命性細菌療法」，透過「除菌」或「細菌療法」就可達到奇蹟治癒效果。

對於相關內容，台大醫院強調，台大醫院並無名為「陳志明」的醫師，相關訊息皆非本院所屬，請民眾務必提高警覺，民眾切勿輕信來路不明之醫療資訊、廣告或私下聯繫，以免受騙，民眾如有就醫需求，請務必透過台大醫院官方網站、官方粉絲專頁或正式掛號系統等正規管道查詢與就醫。

北榮副院長李偉強澄清，現在AI做出的東西以假亂真，也常常出現醫師遭到冒名的情況，北榮並沒有名叫「陳志明」的醫師，這類影片用聳動標題、新發現或似是而非的觀念吸引退休族群觀看，對於這類不實資訊，北榮會依據情節輕重，視情況採取法律責任，也呼籲民眾切勿轉傳。

糖尿病衛教學會理事長歐弘毅也強調，糖尿病主要原因與基因、肥胖等有關，患者因胰島素分泌不足、血糖飆升，進而引起了糖尿病，網路影片所稱「細菌」與糖尿病的關聯是沒有根據的，且雖糖尿病患者腸道內的菌叢生態確實會與健康者不同，但不能直接解讀成細菌就是糖尿病的原因。

歐弘毅提到，臨床上遇到腸胃道功能不佳的糖尿病患者，醫師有時會建議服用益生菌，試試看能不能改善腸道內的菌叢生態，「但不能保證一定有效」，且透過腸道菌叢的調控來治療糖尿病，雖不排除可能有效，但就現階段來說，還沒有充足的實證可以證明。

此外，歐弘毅無奈表示，過去也曾遇到姓名遭到冒用的情況，且向臉書與其他社群平台檢舉都效果不彰，希望相關單位源頭管制或採取處罰措施，避免長者誤信網路不實傳言，甚至應此受害，相關管制作為很難，但應該要做。

