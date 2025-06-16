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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

北榮光子治療直線加速器啟用 斥資3億提升放療精準度

2025/06/16 15:21

台北榮總宣布斥資3億元建置的光子治療直線加速器正式啓用。（北榮提供）

台北榮總宣布斥資3億元建置的光子治療直線加速器正式啓用。（北榮提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕癌症連續43年為國人死因之首，台北榮總今（16日）宣布斥資3億元建置的光子治療直線加速器正式啓用，可即時監測腫瘤與體表變化，提升放療精準度，且另一治癌利器「加速器型硼中子捕獲治療設備」（BNCT），也將於7月動工興建，預計2027年完工。

台北榮總院長陳威明表示，目前癌症病人占該院住院人數近3分之1，過去長青樓病人需跨棟接受放射治療，不僅增加移動風險，也影響就醫效率，但隨著位於長青樓地下3樓的一站式光子治療中心啟用，住院病人可就近接受治療，顯著提升診療便利性與整體就醫體驗，全面落實「以病人為中心」的全人照護理念。

光子治療直線加速器正式啓用，可即時監測腫瘤與體表變化，提升放療精準度。（北榮提供）

光子治療直線加速器正式啓用，可即時監測腫瘤與體表變化，提升放療精準度。（北榮提供）

台北榮總指出，該院引進的高劑量率影像導引醫用直線加速器，搭載熱影像導引追蹤修正系統，是目前唯一能在治療過程中，即時監測腫瘤與體表變化，並自動修正定位的設備。除提升放療精準度外，更兼顧病人的隱私與尊嚴。

台北榮總也指出，「加速器型硼中子捕獲治療設備」（BNCT），也將於7月動工興建，預計2027年完工，屆時將成為全球少數同時擁有「重粒子治療」與「硼中子捕獲治療」兩項尖端放射技術的醫療機構，持續在癌症治療、教學與研究領域邁向新高峰。

台北榮總強調，作為國家級醫學中心，持續引進全球最先進的癌症療技術，包括精準放射治療、細胞治療與重粒子放療等，此次全新光子治療直線加速器啟用，不僅是精準放射治療的重要里程碑，更為癌症病友帶來更多元、先進及全方位治療選擇與重獲健康的希望。

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