晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

大腸癌剋星在這！研究：日吃「20克神菜」 風險狂降17％

2025/08/27 12:12

十字花科蔬菜含有抗癌成分：異硫氰酸酯；示意圖。（圖取自freepik）

十字花科蔬菜含有抗癌成分：異硫氰酸酯；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究指出，在日常飲食中納入更多綠花椰菜等特定蔬菜，可能有助於降低罹患大腸癌的風險。飲食習慣一直被視為大腸癌的關鍵可控風險因子，特別是蔬菜與膳食纖維攝取不足，以及過量飲酒等。

福斯新聞（Fox News）報導，一份發表於《BMC胃腸病學》（BMC Gastroenterology）期刊的研究，為上述觀點提供了更具體的數據支持。中國研究人員分析了17項涵蓋近64萬名參與者的研究後發現，攝取十字花科蔬菜與大腸癌風險降低有關。與攝取量最少的族群相比，攝取量最多的族群罹患大腸癌的風險降低了17%。研究更指出，每日僅需攝取約20公克的十字花科蔬菜，風險便開始「顯著下降」。

抗癌化合物「異硫氰酸酯」

十字花科蔬菜之所以特別，是因為它們富含一種名為「硫代葡萄糖苷」的天然化合物。研究人員解釋，這種化合物在人體內會分解成一種強效物質，稱為「異硫氰酸酯」（Isothiocyanates）。異硫氰酸酯被認為可以透過幫助身體解毒、殺死受損細胞，以及減緩或阻止不健康細胞的生長，來有效預防癌症。這類蔬菜除了綠花椰菜，還包括白花椰菜、羽衣甘藍、高麗菜與抱子甘藍等。

未參與此項研究的福斯新聞醫療分析師、醫師馬克席格（Dr. Marc Siegel）對此發現給予肯定，稱其為一項「廣泛的統合分析」，結果「非常具說服力」。他補充說，這項研究再次佐證了，富含蔬菜（特別是十字花科蔬菜）的健康飲食，確實能降低大腸癌風險。

然而，研究人員也坦誠其限制，包括各項原始研究的設計方法存在差異，且數據多來自北美與亞洲，對於其他地區人群的普遍適用性仍有待驗證。

