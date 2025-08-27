自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

37歲4寶爸心臟衰竭一度命危 人工心臟移植重獲新生

2025/08/27 12:13

王男與妻子今出席記者會，感謝醫師手術治療，讓他重獲新生。（記者王善嬿攝）

王男與妻子今出席記者會，感謝醫師手術治療，讓他重獲新生。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕37歲王姓4寶爸，近3年前常莫名會喘、水腫，在家突然昏倒，就醫治療發現擴張型心肌病變與嚴重心臟衰竭，還有腎臟動脈梗塞病史，長期反覆住院，等待心臟移植2年都等不到合適心臟；今年5月病況惡化合併肝腎病變，醫師評估後，申請獲健保給付進行左心室輔助器（HeartMate3）植入手術，雲嘉地區罕見，幫助王男展開「心」人生。

嘉義長庚醫院心臟外科教授級主治醫師黃耀廣說，王姓患者2023年就排進心移植的等候名單，但等不到合適心臟，透過藥物治療近3年、反覆住院，甚至發生中風，今年因心臟功能惡化，合併肝腎病變、肺水腫、呼吸衰竭，命在旦夕。

嘉義長庚醫院心臟外科黃耀廣教授說明手術。（記者王善嬿攝）

嘉義長庚醫院心臟外科黃耀廣教授說明手術。（記者王善嬿攝）

黃耀廣說，俗稱的「人工心臟」的左心室輔助器已發展到第3代，採全磁懸浮馬達設計，能長期穩定輸送血液，降低血栓形成、機械磨損與感染風險，5年內存活率不亞於心臟移植，可讓患者安心等待心臟移植。此次手術，由心臟外科、心臟內科、麻醉科組跨科別團隊協作，花約7小時完成，再經1個半月休養與復健，病人心肺功能改善，7月底順利出院返家。

王太太今天陪同先生出席記者會說，裝置人工心臟後先生狀況改善許多，也讓她懸著的一顆心終於放下；王男說，原本在電子廠上班、身體並無異樣，近3年前因心臟衰竭還中風，術後復健雖辛苦，孩子、家人讓他咬牙撐下去，如今恢復正常說話、走路，且自費裝置人工心臟需450萬元，幸好有健保給付，感謝醫師、護理師治療照護，讓他重獲新生，繼續陪伴4個孩子成長。

王姓男子（右7）曾因心臟衰竭命危，裝置人工心臟後，術後逐漸恢復健康，今感謝嘉義長庚醫療團隊治療照護。（記者王善嬿攝）

王姓男子（右7）曾因心臟衰竭命危，裝置人工心臟後，術後逐漸恢復健康，今感謝嘉義長庚醫療團隊治療照護。（記者王善嬿攝）

