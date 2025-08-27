肺部白影非肺炎 蛋白質沉積症作祟 洗肺找回健康

台北慈濟醫院胸腔內科主任藍冑進看診情形。（台北慈濟醫院提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕40歲魏先生體格健壯，從事搬運工作多年，體能不輸年輕人，然而近2年來逐漸感覺力不從心，肺活量明顯下降，時常出現間歇性暈眩，數次搬運重物時，胸口像是被壓住般喘不過氣。近期他出現背部劇烈疼痛，就醫檢查發現肺部有大片白影，原以為是慢性肺炎，未料3個月後惡化，進行肺部切片確認是罕見的肺部蛋白質沉積症，經過俗稱「洗肺」的「全肺灌洗術」治療，終於找回健康。

醫療團隊從電腦斷層初判魏先生為肺部慢性發炎，但透過支氣管鏡檢查顯示，氣道清晰無異常，細菌與黴菌等培養檢查也呈現陰性，病因成謎，只能密切追蹤病況，3個月後發現患者雙肺白影惡化，最後進行肺部穿刺切片，確診為極罕見的肺部蛋白質沉積症。

請繼續往下閱讀...

魏先生的胸部影像檢查顯示肺部有大片白影，進一步檢查後確認是罕見的肺部蛋白質沉積症。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院胸腔內科主任藍冑進指出，肺部蛋白質沉積症是一種肺泡內充滿蛋白樣物質，嚴重阻礙氧氣交換的罕見疾病。根據國外研究統計，發生率僅100萬分之1，目前醫學對於病因仍未釐清，推測與自體免疫系統異常有關。

他表示，人在正常情況下，肺部會分泌表面張力素等蛋白質，協助肺泡維持張開、促進氣體交換，但當蛋白質異常累積，且無法被自然代謝清除，就會堵塞肺泡，導致缺氧、呼吸困難，嚴重時可能危及生命。此疾病早期常無明顯症狀，容易與肺炎、肺纖維化等疾病混淆，導致誤診與治療延誤。

對此，藍冑進召集內、外科醫師、麻醉科團隊、呼吸治療師與檢查室團隊，執行「全肺灌洗術」（俗稱洗肺）的治療計畫，清除病人肺部堆積的蛋白質，手術過程順利，魏先生術後第3天康復出院，重拾健康與生活品質。他說，胸口重重的感覺已經好幾年，很久沒有這麼輕鬆了，原本以為只是工作勞累，沒想到背後竟藏著嚴重又少見的疾病。

藍冑進說明，洗肺需在全身麻醉下進行，使用雙腔氣管內管分隔雙側肺臟，維持一側肺臟正常通氣，由醫師對另一側肺進行灌洗，臨床上通常先清洗結構較單純的左肺，視患者恢復情況，數週後再灌洗右肺。醫療團隊使用約10公升的溫熱生理食鹽水，重複灌注並抽出，徹底清除沉積於肺泡內的蛋白質物質，在設備先進的複合式手術室進行，搭配即時X光影像輔助，精準掌握灌洗範圍與清除成效，幾乎不會留下長期後遺症。

魏先生的胸部影像檢查顯示肺部有大片白影，原以為是肺炎。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法