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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》日本百日咳、蘋果病疫情升溫 訪日愛注意

2025/05/17 16:33

日本的百日咳、蘋果病兩項疾病疫情上升。示意圖。（圖取自freepik）

日本的百日咳、蘋果病兩項疾病疫情上升。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕若想到日本旅遊，或是正在日本工作、旅居，需格外小心。近期日本的百日咳、蘋果病兩種疾病出現流行，若你是孕婦，到日本遊玩或探親需特別注意：日本的傳染性紅斑（俗稱蘋果病）感染了恐怕影響胎兒。

百日咳（百日せき）部分，據《NHK》報導，日本國家保健福祉研究所（国立健康危機管理研究機構）統計，截至5月4日前1週，全國醫療機構報告患者人數為1746人，然每週病例數是從2018年有紀錄以來第3高。其中以新潟縣達114例，接著是千葉縣100例、東京都92例、兵庫縣91例，福岡縣87例。今年患者總數已達14267人。

百日咳主要感染兒童，而隨著患者增加，有報導提到已發生嬰幼兒重症狀況；更有報導指出，細菌已產生抗藥性。日本兒科學會呼籲針對嬰兒採取措施，因為他們屬於高風險族群，像是接種疫苗等。同時台灣的百日咳疫情也正在升高，衛福部日前公布有出生僅8天就確診的案例。

另方面，據報導，日本的蘋果病（傳染性紅斑）疫情也有升高趨勢，截至4月27日當週，全國醫療機構通報患者數量，平均每家醫療機構有1.3人，為近10年來新高。厚生勞動省呼籲孕婦積極預防。

國家保健福祉研究所統計，截至4月27日當週，全國2千家兒科定點醫療機構的蘋果病患者為每家1.3人，比前1週增加0.05人，為近10年來最高。確診病例最多為栃木縣4.56例，其次是群馬縣4.36例、山形縣3.54例、北海道3.39例，福島縣為3.14例。

蘋果病特徵為感染後會有類似感冒症狀，隨後臉頰與其他部位出現紅疹，因為相當紅因此得名蘋果病，對於孕婦來說可能影響胎兒。

三軍總醫院衛教資料說明，傳染性紅斑主要好發在幼童及學齡期兒童，多發生在春夏兩季。其潛伏期約為1星期，前驅症狀很像上呼吸道感染，因此不太容易診斷，一定要等到出疹以後才有可能被診斷出來此病。懷孕婦女感染到細小病毒時，有機會傳染給胎兒，造成流產；因此懷孕婦女應避免與有傳染性紅斑症的病人接觸。

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