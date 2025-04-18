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健康 > 杏林動態

新加坡1/5人口為長者！長庚科大與新加坡陳篤生醫院 關心人口老化

2025/04/18 13:20

長庚科技大學高齡暨長期照護研究中心參訪新加坡陳篤生醫院。（長庚科大提供）

長庚科技大學高齡暨長期照護研究中心參訪新加坡陳篤生醫院。（長庚科大提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區長庚科技大學高齡暨長期照護研究中心，與新加坡陳篤生醫院的老人醫學研究機構（Institute of Geriatrics and Active Ageing）合作，共同關心高齡肌少症與社會衰落等議題，長庚科大高照中心主任王琤說，新加坡與台灣人口老化問題極為相似，陳篤生醫院在整併不同機構中的社區照護資源，很值得台灣效仿學習。

台灣與新加坡同樣，面臨高齡化社會的挑戰，新加坡全國有1/5的人口為65歲以上長者，也只比台灣約晚1年會達到高齡化社會。長庚科大高照中心去（2024）年10月起，就與新加坡陳篤生醫院的老人醫學研究機構展開合作與交流，希望能攜手為高齡肌少症等問題找到解方。

長庚科大高照中心日前參訪陳篤生醫院的老人醫學機構，王琤說，參訪陳篤生醫院的居家醫療發展重點後，了解新加坡政府發現整合醫療與社區醫療方為解決問題的上策，並由陳篤生醫院扮演推動的重點單位，於如何整併不同機構中的社區照護資源等，都很值得學習。

長庚科大臨床技能中心主任趙莉芬也說，陳篤生醫院透過大數據分析，可優化照護流程，並幫助個案評估品質改善等，應用在失智症等老年周全性評估，可望促進照護效率和評估效果。

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