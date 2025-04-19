健康網》和信治癌中心合作蒙古醫院 分享疾病治療經驗

和信治癌中心醫院與蒙古第一中央醫院簽署「兒癌交流平台與國際醫療合作備忘錄」，將針對血液腫瘤與遺傳性疾病展開治療經驗分享與病友轉介合作。（圖取自「和信醫院 - 和信治癌中心醫院」）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕和信治癌中心醫院與蒙古第一中央醫院於昨（18）日簽署「兒癌交流平台與國際醫療合作備忘錄」，雙方將針對血液腫瘤與遺傳性疾病展開治療經驗分享與病友轉介合作，為罕見疾病與難治型癌症病友開拓更多治療可能。

和信治癌中心醫院在臉書粉專「和信醫院 - 和信治癌中心醫院」說明，這項跨國合作的契機，源自一段深刻的病醫連結；台灣重症兒童協會專案負責人邵永曦，兒時曾在和信接受小兒腫瘤科陳榮隆醫師治療，成功走過「最嚴重級再生不良性貧血」的難關。

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邵永曦深知罕病照護之不易，他在與蒙古第一中央醫院醫師的交流中，促成兩院建立合作平台，盼將珍貴的醫療經驗傳遞給更多需要的人。

和信院長褚乃銘表示，醫院長年照護進行性骨化性肌炎、生殖細胞癌、惡性基因變異骨髓性白血病等少見病種，累積了豐富的臨床經驗。透過這次合作，和信期盼將這些經驗帶給更多需要的病友，攜手提升照護成果。

這份合作不只延伸了醫療的邊界，也延續了和信守護生命的初心；讓照護無遠弗屆，不只是理想，而是我們一步步實踐的方向。

和信治癌中心醫院與蒙古第一中央醫院簽署「兒癌交流平台與國際醫療合作備忘錄」，將針對血液腫瘤與遺傳性疾病展開治療經驗分享與病友轉介合作。（圖取自「和信醫院 - 和信治癌中心醫院」）

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