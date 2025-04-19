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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》7成高血壓與肥胖有關！ 醫：減重也能穩血壓

2025/04/19 14:30

醫師指出，體重與血壓有直接的線性關聯性，甚至七成的高血壓是肥胖導致；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

醫師指出，體重與血壓有直接的線性關聯性，甚至七成的高血壓是肥胖導致；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年醫學界不斷地強調心臟疾病與體重的關係，美國心臟學會去（2024）年針對心臟專業人士發行的期刊，特別強調高血壓與體重的重要性。

宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，目前全世界有11億人罹患高血壓，平均每4位男性和每5位女性中就1位有高血壓，而體重與血壓有直接的線性關聯性，甚至7成的高血壓是肥胖導致。

劉中平表示，體重過重會造成交感神經興奮、內分泌失調、胰島素阻抗甚至腎臟結構的異常，因此引發血壓上升；想穩定血壓可從運動、飲控、藥物、儀器、手術等減重方式著手。

劉中平表示，很多人不想要用藥物控制血壓，尤其是想到高血壓藥要吃一輩子，就拼命找理由抵抗，但其實每減少1公斤的體重，血壓就會下降1mmHg；減少5公斤就可以少用半顆血壓藥；減少10公斤就有機會少吃一顆藥。

劉中平補充，運動、飲食控制、使用藥物、儀器輔助，甚至接受手術等多種減重方式，都能有效幫助穩定血壓。

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