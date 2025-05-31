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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

真的需要快篩嗎？ 基層醫疾呼：優先留給高風險族群

2025/05/31 13:37

中華民國基層診所協會今（31日）指出，建議現階段快篩應優先提供給高風險個案進行診斷與用藥判斷。（資料照，記者邱芷柔攝）

中華民國基層診所協會今（31日）指出，建議現階段快篩應優先提供給高風險個案進行診斷與用藥判斷。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕新冠疫情升溫，不少民眾一咳嗽、喉嚨痛就急著找快篩，但中華民國基層診所協會理事長林應然直言，現在不是每個人都需要快篩，在資源有限的情況下，快篩試劑應優先保留給重症高風險族群，才能發揮最大防疫效益。

中華民國基層診所協會今（31日）發出聲明指出，近期快篩試劑在社區藥局、診所皆出現短缺，建議現階段快篩應優先提供給高風險個案進行診斷與用藥判斷。林應然直言，「你用的藥跟一般感冒藥一樣，何必要去篩呢？」他說，對多數低風險者而言，即使快篩陽性，治療上也不會改變，不需額外使用抗病毒藥物，反而是65歲以上長者、慢性病患、免疫功能較弱者等高風險族群，快篩結果關係到是否能及早服藥、降低重症風險。

根據食藥署資料，國內目前共有5款家用新冠快篩試劑獲准上市，分別由4家廠商生產，本週業者提報可生產56萬劑，6月首週預估72萬劑、第二週再增加至77萬劑，累計生產量預計突破200萬劑。

林應然指出，這波快篩缺貨從5月疫情升溫後才明顯浮現，「今天疫情突然起來，廠商當然趕不及。」先前疫情趨緩，民眾需求低，有些快篩還因此放到過期，如今臨時增產仍需時間銜接供應。

「如果快篩很多，大家都可以篩，知道自己得了什麼病，但現在不夠用，就不應該每個人咳嗽、流鼻水就急著篩，沒有那個必要。」林應然強調，面對有限資源，應依風險做出篩檢選擇，才能共同撐過疫情高峰。

疾管署列出的重症風險因子的族群包括，65歲以上長者、患有氣喘、糖尿病、癌症、心血管疾病、肺病、慢性肝病、精神疾病、失智症、孕婦與BMI過高者等，若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等疑似症狀，應儘速就醫，由醫師判斷是否開立抗病毒藥物，以降低重症或死亡風險。

疾管署也呼籲，目前國內疫情仍處於上升期，雖多數感染為輕症或無症狀，但病程仍可能惡化為中重症，民眾除應落實洗手、戴口罩、接種疫苗等日常防護，也應對高風險徵兆保持警覺，把握就醫與治療時機。

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