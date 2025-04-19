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肝基會免費保肝篩檢 愛心服務送到阿里山
〔記者王善嬿／嘉義報導〕肝病防治學術基金會推動「今年超了沒？腹超十年計畫」，提醒民眾完整肝臟檢查的重要性；本次由港澳台灣慈善基金會贊助支持，與嘉義縣衛生局合作，今（19）日起前往阿里山鄉山美村為原住民鄉親免費腹部超音波檢查。不方便外出民眾，醫療團隊到府服務，將愛心、保肝醫療資訊送到家。
嘉義縣衛生局長趙紋華、擔任肝基會總執行長的台大醫學院名譽教授楊培銘、肝基會嘉義分會執行長陳啟益醫師、阿里山鄉衛生所主任張泰昇等人，一起前往山美村民家中，利用手提式腹部超音波儀器，為鄉親做檢查，共計抽血服務347人、超音波檢查346人，其中6人轉診。
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趙紋華表示，肝基會長期致力推廣肝炎防治、肝癌篩檢，深入台灣各個角落，令人敬佩。政府目前提供45歲至49歲（原住民提早至40歲），可免費做B、C型肝炎病毒抽血篩檢，每人僅能做一次，此次由港澳台灣慈善基金會愛心獎贊助，為山美、新美、茶山村等部落居民進行完整的肝臟檢查，後續資助檢查異常的弱勢民眾到醫療院所治療、追蹤，希望達到根治台灣肝病目的，十分感謝。
楊培銘說，肝臟沒有神經，民眾如自我健康管理觀念不足，經常被動性地利用醫療資源。然而肝臟病變常靜悄悄發生，一旦病變，經常無法積極治療；因此事前預防、篩檢工作很重要。
楊培銘說，近來B、C肝藥物的突破與給付，讓肝硬化、肝癌整體發生率慢慢下滑，全台成年人每年有7000多人死於肝癌，5000多人死於肝硬化，而面對肝癌不二法門，就是在腫瘤長大以前、出現症狀前就發現並根除。
楊培銘表示，肝基會推動「今年超了沒？腹超十年計畫」，希望從北到南甚至外島遍地開花，成為全民運動，提醒40歲以上民眾，每年要做一次腹部超音波，及早發現肝癌，及早治療。
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