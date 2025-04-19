肝基會免費保肝篩檢 愛心服務送到阿里山

肝病防治學術基金會嘉義分會執行長陳啟益醫師幫民眾檢查。（肝基會提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕肝病防治學術基金會推動「今年超了沒？腹超十年計畫」，提醒民眾完整肝臟檢查的重要性；本次由港澳台灣慈善基金會贊助支持，與嘉義縣衛生局合作，今（19）日起前往阿里山鄉山美村為原住民鄉親免費腹部超音波檢查。不方便外出民眾，醫療團隊到府服務，將愛心、保肝醫療資訊送到家。

嘉義縣衛生局長趙紋華、擔任肝基會總執行長的台大醫學院名譽教授楊培銘、肝基會嘉義分會執行長陳啟益醫師、阿里山鄉衛生所主任張泰昇等人，一起前往山美村民家中，利用手提式腹部超音波儀器，為鄉親做檢查，共計抽血服務347人、超音波檢查346人，其中6人轉診。

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趙紋華表示，肝基會長期致力推廣肝炎防治、肝癌篩檢，深入台灣各個角落，令人敬佩。政府目前提供45歲至49歲（原住民提早至40歲），可免費做B、C型肝炎病毒抽血篩檢，每人僅能做一次，此次由港澳台灣慈善基金會愛心獎贊助，為山美、新美、茶山村等部落居民進行完整的肝臟檢查，後續資助檢查異常的弱勢民眾到醫療院所治療、追蹤，希望達到根治台灣肝病目的，十分感謝。

楊培銘說，肝臟沒有神經，民眾如自我健康管理觀念不足，經常被動性地利用醫療資源。然而肝臟病變常靜悄悄發生，一旦病變，經常無法積極治療；因此事前預防、篩檢工作很重要。

楊培銘說，近來B、C肝藥物的突破與給付，讓肝硬化、肝癌整體發生率慢慢下滑，全台成年人每年有7000多人死於肝癌，5000多人死於肝硬化，而面對肝癌不二法門，就是在腫瘤長大以前、出現症狀前就發現並根除。

楊培銘表示，肝基會推動「今年超了沒？腹超十年計畫」，希望從北到南甚至外島遍地開花，成為全民運動，提醒40歲以上民眾，每年要做一次腹部超音波，及早發現肝癌，及早治療。

肝病防治學術基金會今（19）日到阿里山鄉山美村幫在地居民免費篩檢，衛教保肝醫療資訊。（肝基會提供）

肝病防治學術基金會與嘉義縣衛生局合作到阿里山為原住民鄉親進行腹部超音波檢查，防癌保肝。（肝基會提供）

肝病防治學術基金會今由港澳台灣慈善基金會贊助，到阿里山山美村等部落，為當地居民免費肝臟檢查。（肝基會提供）

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