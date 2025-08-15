自由電子報
健康網》遠離中風心梗這樣吃！ 營養師曝血管5怕5愛食物

2025/08/15 18:01

營養師彭逸珊指出，高糖＝血糖異常、高油＝血脂異常，血管會因為這2個狀況而影響彈性，久而久之自然會造成損傷。（圖取自freepik）

營養師彭逸珊指出，高糖＝血糖異常、高油＝血脂異常，血管會因為這2個狀況而影響彈性，久而久之自然會造成損傷。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕血管健康關係到全身循環與壽命長短，但現代飲食中高糖、高油、高鈉的食物，正悄悄加速血管老化與受損。營養師彭逸珊提醒，血糖異常與血脂異常會讓血管彈性下降，長期下來恐引發中風、心肌梗塞等嚴重疾病。她特別整理出血管「害怕」與「喜歡」的5類食物，幫助民眾從日常飲食中養出彈性好、循環順的健康血管。

營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文提醒，高糖＝血糖異常、高油＝血脂異常，血管會因為這2個狀況而影響彈性，久而久之自然會造成損傷，再來就會是常聽到的中風、心肌梗塞等問題，她也分享血管害怕和喜歡的5類食物。

血管害怕的5類食物

1.加工食品：含有食品添加物，相較於原型食物較有負擔。

2.過高的飽和脂肪：會提升壞膽固醇，影響血管健康，常見像是奶油、酥油。

3.過量糖分：容易造成慢性發炎、血管內皮受損。

4.油炸物：增加體內氧化壓力。

5.高鈉食品：增加血壓負擔，可能使血管壁脆弱。

彭逸珊說明，過量糖分容易造成慢性發炎、血管內皮受損。（圖取自freepik）

彭逸珊說明，過量糖分容易造成慢性發炎、血管內皮受損。（圖取自freepik）

血管喜歡的5類食物

1.深綠色蔬菜：含葉酸與抗氧化物，有助代謝同半胱胺酸，如：菠菜、青花菜。

2.堅果類：含有Omega-3與好油，保護血管彈性，如：夏威夷豆、杏仁。

3.莓果類：花青素可抗氧化、降低發炎，如：藍莓、葡萄等。

4.全穀類：補充膳食纖維與礦物質，有助於控制血脂、穩定血糖，如：糙米、地瓜。

5.植物油：含不飽和脂肪酸，是血管的溫柔守護者，如：橄欖油、亞麻仁油。

