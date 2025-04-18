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健康 > 杏林動態

高榮前往澎湖縣巡迴義診 看診與超音波守護縣民

2025/04/18 13:16

高雄榮總出動大批專科醫師團隊，提供澎湖民眾看診需求。（湖西鄉公所提供）

高雄榮總出動大批專科醫師團隊，提供澎湖民眾看診需求。（湖西鄉公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕高雄榮民總醫院醫師團隊辦理巡迴義診服務，今（18）日首站從湖西鄉公所出發，此次義診涵蓋胃腸肝膽科、一般外科、心臟內科、高齡醫學科、傳統醫學科、皮膚科、眼科、牙科、耳鼻喉科、放射線部及營養諮詢等多個專科，並提供包括看診、領藥、血壓與血糖檢測、心電圖、針灸治療、腹部超音波、乳房超音波、頸部超音波等多元服務項目，致力守護澎湖民眾的健康。

湖西鄉長陳振中代表所有民眾，誠摯感謝東南水泥集團、陳江章文教基金會、陳趙樹公益慈善基金會及高雄榮民總醫院、臺南分院、澎湖榮民服務處和澎湖有線電視股份有限公司，感謝所有醫療團隊的細心檢查及專業的治療，提供民眾能獲得更適切的醫療照護服務。

此次義診活動不僅彰顯醫療團隊深耕地方的使命感，更展現社會各界齊心為民眾健康努力的溫暖力量。未來義診行動將持續前進，為更多需要關懷的偏遠離島地區送上健康與希望，民眾可把握機會前往診療，為自己的健康把脈。

除了高雄榮總澎湖義診之旅外，高雄義大、北醫楓杏醫療服務隊等各大醫院，也絡繹不絕前往澎湖進行義診，包括澎湖最西島嶼花嶼、虎井、桶盤及七美、望安，還有北海吉貝、鳥嶼等島嶼，都有義診團隊足跡，造福澎湖離島居民，讓澎湖民眾都相當感謝。

高雄榮總澎湖巡迴義診，首站由湖西鄉公所出發。（湖西鄉公所提供）

高雄榮總澎湖巡迴義診，首站由湖西鄉公所出發。（湖西鄉公所提供）

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