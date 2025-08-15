自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

老菸槍有高血壓 又愛吃炸豬排！送貨途中腦幹出血險喪命

2025/08/15 10:00

大甲李綜合醫院神經內科醫師李偉裕向患者說明病情。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院神經內科醫師李偉裕向患者說明病情。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一名40多歲男子，日前開車上班途中，突然感到身體不適，手腳逐漸麻木沒力氣，馬上停車自行叫救護車，送到大甲李綜合醫院急診室時，經過檢查發現竟是腦幹出血，醫師說，腦幹出血致死率極高，但患者非常幸運，搶在黃金期救治，逐漸康復後還能行動自如，是很罕見的個案。

男子當天送貨到台中大安區給客戶，結束後開車行經西濱公路，身體開始不舒服，原本以為是上午沒吃早餐，想要在車上休息，但身體愈來愈不舒服，而且手腳沒力氣，自行叫救護車，檢查後得知是腦出血。

大甲李綜合醫院副院長、神經外科主治醫師李偉裕表示，患者開車開到一半，自述突然肢體無力、頭痛、頭暈、冒冷汗，送到急診室時意識還清楚，檢查後發現是腦幹出血，馬上轉入加護病房，由於出血量不多，先針對血壓、腦水腫、腦壓進行藥物控制與治療，避免後續可能有腦血管再爆裂。

「腦幹出血10位患者有9位會致死，剩下一位恐就是植物人或重殘癱瘓。」李偉裕說，該患者住加護病房期間，擔心恐怕會有「腦血管未爆彈」，用核磁共振血管攝影進一步檢查，還好沒有發現有其他的動脈瘤，不過，因為腦幹出血幾乎沒有事前徵兆，因此，建議患者在出院後應該要定期追蹤檢查，也要避免自己給自己的壓力過大，更要注意控制血壓。

男子透露，自己擔任貨運司機，工作至少近16年，煙癮逾20年，由於開車要提振精神，經常一天就抽30支菸，好幾次開車途中精神不濟偶爾不小心打瞌睡，差點就撞車，但驚醒後精神就來了，公司其實都有固定幫員工體檢，上個月也才收到體檢報告，看到自己有血壓高也不以為意，其他紅字也覺得沒關係，飲食也沒有做調整，小孩喜歡吃炸豬排，便陪著對方吃，沒想到卻導致自己腦幹出血。

李偉裕指出，腦幹是人體重要的生命中樞，萬一腦幹部位發生血管破裂，死亡率和致殘率都很高，除了外傷、受到撞擊、腦血管畸形外，罹患高血壓是主要的發生原因，因此，建議民眾要控制血壓也避免壓力過大，定期健檢了解身體異常，才能遠離疾病。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

大甲李綜合醫院神經內科醫師李偉裕指出，腦幹出血致死率極高。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院神經內科醫師李偉裕指出，腦幹出血致死率極高。（記者張軒哲攝）

