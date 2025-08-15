自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝咖啡助防9大疾病 研究：糖尿病風險下降近30％

2025/08/15 06:35

營養師科提斯說，咖啡除可提神，國外也有研究指出，喝咖啡對於心血管疾病、癌症、糖尿病、帕金森氏症等，均可能具有保健作用；情境照。（圖取自freepik）

營養師科提斯說，咖啡除可提神，國外也有研究指出，喝咖啡對於心血管疾病、癌症、糖尿病、帕金森氏症等，均可能具有保健作用；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕咖啡是許多人日常接觸的飲料之一，近年有關喝咖啡好處的研究也越來越多。營養師科提斯引述國外研究指出，咖啡除了美味、提神外，對於心血管癌症受傷與意外呼吸道肝臟腎臟認知帕金森氏症等疾病均可能具有保健作用；尤其1項納入近120萬名參與者的統合分析發現，喝咖啡者罹患第2型糖尿病的風險，甚至顯著降低29%。

癌症、呼吸道均或具保健作用

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，根據國外研究內容顯示，咖啡對於下列疾病等狀況，可能具有不同保健功效：

心血管疾病：收錄36篇研究，接近130萬人的統合分析報告結果，每天3-5杯咖啡，約300-500毫克咖啡因，可以降低15%冠心病及中風風險。

癌症：除2022年發表的1項流行病學研究的分析顯示，喝咖啡的人罹患子宮內膜癌的風險降低13%。另有其他統合分析發現，喝咖啡與顯著降低肝細胞癌、皮膚基底細胞癌等風險相關。

受傷與意外：發表於《BMJ》的病例對照研究顯示，駕駛員若攝取含咖啡因的物質以保持清醒，可降低63%發生車禍的風險。西班牙與英國研究則發現，飲用含咖啡因咖啡與年長者跌倒風險降低25%至30%有關。

營養師科提斯指出，國外研究顯示，駕駛員若攝取含咖啡因的物質以保持清醒，可降低逾6成發生車禍的風險；情境照。（圖取自freepik）

營養師科提斯指出，國外研究顯示，駕駛員若攝取含咖啡因的物質以保持清醒，可降低逾6成發生車禍的風險；情境照。（圖取自freepik）

呼吸道疾病：2019年的統合分析發現，咖啡攝取量與呼吸系統疾病死亡率之間存在非線性的反向關係；其他研究也發現喝咖啡與呼吸系統疾病之間的反向關係。

糖尿病：收錄30項前瞻性研究，共納入近120萬名參與者的統合分析發現，喝咖啡者罹患第2型糖尿病的風險顯著降低29%。此外，每多喝一杯咖啡，風險約再降低6%。

肝臟疾病：近期1篇統合分析與傘狀回顧顯示，在非酒精性脂肪肝患者中，咖啡攝取與顯著降低肝纖維化風險有關。

腎臟疾病：每天飲用2杯或以上咖啡，與慢性及急性腎臟問題風險降低近15% 有關。流行病學研究的統合分析也證實，咖啡攝取與慢性腎臟病（CKD）、末期腎病變（ESRD）以及因腎臟疾病導致的死亡風險降低相關。

認知疾病：收錄22篇前瞻性研究與11篇病例對照研究的統合分析發現，咖啡與茶的攝取，均可降低25%認知障礙風險。

帕金森氏症：統合分析發現，經常喝咖啡的人，帕金森氏症發病率較低。巴金森氏症的患者若經常喝咖啡，其疾病進展速度也較慢。

咖啡促進健康5大機制大解析

科提斯並進一步說明，1篇觀察性研究統合分析發現，在多種健康結果中，咖啡攝取與獲益的關聯多於危害，這種關聯在不同比較下皆存在。至於咖啡促進健康的原因，可歸結於以下5大保健機制：

穩定血糖：短期研究顯示，喝咖啡可能有助於改善葡萄糖耐受性。推測肝臟與 β 細胞功能的長期健康，可能是習慣性喝咖啡的人，第2型糖尿病風險較低的原因之一。

增加身體活動：隨機交叉試驗發現，受試者攝取含咖啡因咖啡時，平均每天多走約1000步。身體活動量增加可降低身體質量指數，進而減少糖尿病風險，並降低心血管疾病及其他原因所致的死亡風險。

增加脂肪氧化：運動前喝咖啡，可提升脂肪的消耗。

改善肺部功能：咖啡因在結構上與茶鹼相似，茶鹼是一種用於治療氣喘的藥物，具有支氣管擴張作用，並能減少呼吸肌疲勞。

減少發炎：根據1篇研究發現，喝咖啡者血漿C反應蛋白及E-選擇素濃度較低。E-選擇素是一種可誘導的內皮細胞表面分子，在發炎反應及易損斑塊的形成中扮演重要角色。較低的C反應蛋白，代表有降低發炎程度，可能是喝咖啡降低糖尿病風險的原因。

科提斯最後提醒，雖然咖啡有保健功效，但還是要以自身狀況評估攝取量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中