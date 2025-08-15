健康網》喝咖啡助防9大疾病 研究：糖尿病風險下降近30％

營養師科提斯說，咖啡除可提神，國外也有研究指出，喝咖啡對於心血管疾病、癌症、糖尿病、帕金森氏症等，均可能具有保健作用；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕咖啡是許多人日常接觸的飲料之一，近年有關喝咖啡好處的研究也越來越多。營養師科提斯引述國外研究指出，咖啡除了美味、提神外，對於心血管、癌症、受傷與意外、呼吸道、肝臟、腎臟、認知、帕金森氏症等疾病，均可能具有保健作用；尤其1項納入近120萬名參與者的統合分析發現，喝咖啡者罹患第2型糖尿病的風險，甚至顯著降低29%。

癌症、呼吸道均或具保健作用

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，根據國外研究內容顯示，咖啡對於下列疾病等狀況，可能具有不同保健功效：

●心血管疾病：收錄36篇研究，接近130萬人的統合分析報告結果，每天3-5杯咖啡，約300-500毫克咖啡因，可以降低15%冠心病及中風風險。

●癌症：除2022年發表的1項流行病學研究的分析顯示，喝咖啡的人罹患子宮內膜癌的風險降低13%。另有其他統合分析發現，喝咖啡與顯著降低肝細胞癌、皮膚基底細胞癌等風險相關。

●受傷與意外：發表於《BMJ》的病例對照研究顯示，駕駛員若攝取含咖啡因的物質以保持清醒，可降低63%發生車禍的風險。西班牙與英國研究則發現，飲用含咖啡因咖啡與年長者跌倒風險降低25%至30%有關。

營養師科提斯指出，國外研究顯示，駕駛員若攝取含咖啡因的物質以保持清醒，可降低逾6成發生車禍的風險；情境照。（圖取自freepik）

●呼吸道疾病：2019年的統合分析發現，咖啡攝取量與呼吸系統疾病死亡率之間存在非線性的反向關係；其他研究也發現喝咖啡與呼吸系統疾病之間的反向關係。

●糖尿病：收錄30項前瞻性研究，共納入近120萬名參與者的統合分析發現，喝咖啡者罹患第2型糖尿病的風險顯著降低29%。此外，每多喝一杯咖啡，風險約再降低6%。

●肝臟疾病：近期1篇統合分析與傘狀回顧顯示，在非酒精性脂肪肝患者中，咖啡攝取與顯著降低肝纖維化風險有關。

●腎臟疾病：每天飲用2杯或以上咖啡，與慢性及急性腎臟問題風險降低近15% 有關。流行病學研究的統合分析也證實，咖啡攝取與慢性腎臟病（CKD）、末期腎病變（ESRD）以及因腎臟疾病導致的死亡風險降低相關。

●認知疾病：收錄22篇前瞻性研究與11篇病例對照研究的統合分析發現，咖啡與茶的攝取，均可降低25%認知障礙風險。

●帕金森氏症：統合分析發現，經常喝咖啡的人，帕金森氏症發病率較低。巴金森氏症的患者若經常喝咖啡，其疾病進展速度也較慢。

咖啡促進健康5大機制大解析

科提斯並進一步說明，1篇觀察性研究統合分析發現，在多種健康結果中，咖啡攝取與獲益的關聯多於危害，這種關聯在不同比較下皆存在。至於咖啡促進健康的原因，可歸結於以下5大保健機制：

●穩定血糖：短期研究顯示，喝咖啡可能有助於改善葡萄糖耐受性。推測肝臟與 β 細胞功能的長期健康，可能是習慣性喝咖啡的人，第2型糖尿病風險較低的原因之一。

●增加身體活動：隨機交叉試驗發現，受試者攝取含咖啡因咖啡時，平均每天多走約1000步。身體活動量增加可降低身體質量指數，進而減少糖尿病風險，並降低心血管疾病及其他原因所致的死亡風險。

●增加脂肪氧化：運動前喝咖啡，可提升脂肪的消耗。

●改善肺部功能：咖啡因在結構上與茶鹼相似，茶鹼是一種用於治療氣喘的藥物，具有支氣管擴張作用，並能減少呼吸肌疲勞。

●減少發炎：根據1篇研究發現，喝咖啡者血漿C反應蛋白及E-選擇素濃度較低。E-選擇素是一種可誘導的內皮細胞表面分子，在發炎反應及易損斑塊的形成中扮演重要角色。較低的C反應蛋白，代表有降低發炎程度，可能是喝咖啡降低糖尿病風險的原因。

科提斯最後提醒，雖然咖啡有保健功效，但還是要以自身狀況評估攝取量。

