腎友大啖山菜 高血鉀急送醫

▲抽血檢測可了解是否有高血鉀問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王舒民

78歲陳女士慢性腎臟病第5期，定期接受門診抽血檢查，飲食控制遵守低蛋白及低鉀低磷；前幾天跟家人去山上遊玩，吃了一些山菜。回家後，全身無力及稍微胸悶而就醫，心電圖顯示異常，並懷疑高血鉀，於是轉診至醫院急診室，血中鉀離子濃度果然高至6.9mEq/L，經加護病房治療，並觀察1週後才出院，之後更是要加強低鉀的飲食控制。

血鉀逾6.0mEq/L 恐心律不整猝死

腎臟負責排除體內多餘的水分、毒素與電解質，並維持體內酸鹼平衡。當腎功能受損時，這些電解質包括鉀離子無法有效排出，便會形成「高血鉀」，若未及時處理，可能導致心律不整，甚至心跳停止。

請繼續往下閱讀...

鉀是人體必需的電解質之一，有助於維持神經傳導、肌肉收縮與心跳規律。正常的血鉀濃度約為3.5-5.0mEq/L，輕微高血鉀常常沒有明顯症狀，但可能會出現肌肉無力或麻痺，噁心、嘔吐，心跳不規則、心悸等。

當血鉀超過6.0mEq/L時，心律不整的機率上升，猝死的機會也會增加。因此，腎臟病患者若合併高血鉀，需特別注意飲食與藥物的種類，並定期檢查血鉀濃度。

◎慢性腎臟病患者出現高血鉀的常見原因

●腎功能衰退導致腎臟無法有效排除鉀離子。

●飲食中鉀攝取過多：如香蕉、橘子、馬鈴薯、菠菜、小番茄、乾果等高鉀食物。

●使用某些藥物：如消炎止痛藥、ARB（血管張力素II接受體阻斷劑）或保鉀利尿劑等。

●代謝性酸中毒或脫水：鉀離子會從細胞內移到細胞外，使血鉀升高。

慢性腎臟病患者預防及控制高血鉀是非常重要的。飲食上可與營養師討論每日鉀的攝取量，食用低鉀蔬菜或建議將蔬菜「汆燙去鉀」（燙煮後倒掉水再煮）。另外留意加工食品（如運動飲料、代鹽產品）中是否含有鉀添加物，盡量不服用來路不明或標示不清楚的保健食品，並遵從醫囑服藥及定期追蹤血鉀及腎功能。

注意飲食、規律追蹤 控制血鉀濃度

治療高血鉀的藥物分為緊急或維持正常血鉀的藥。緊急情況就是必須在短時間將血中的鉀濃度降低，至於平時維持血鉀濃度現在也有新藥上市，可以提供更有效率、副作用更少及長期更穩定的血鉀濃度。

高血鉀雖然是腎臟病常見的併發症，但透過正確的飲食控制與規律追蹤，可以有效預防及控制血鉀濃度，減少危險發生，對於慢性腎臟病患者，希望透過妥善的生活管理，讓病情更加穩定、降低洗腎風險及提升生活品質！

（作者為台中舒民診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法