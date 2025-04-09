健康網》豆漿喝多會致癌？ 醫揭豆製品4大好處破迷思

醫師表示，適量攝取豆漿不僅不會增加癌症風險，甚至有助於腸道好菌生長、降低膽固醇、有益心血管健康等好處；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豆漿被視為好的植物蛋白質來源之一，卻也有傳言豆漿喝太多可能會致癌。對此，好日子診所醫師洪珮華說明，這是長久以來的迷思，科學研究顯示，適量攝取豆漿不僅不會增加癌症風險，甚至可以幫助腸道好菌生長、降低膽固醇、有益心血管、骨骼健康以及調節更年期女性荷爾蒙等4好處。

洪珮華於臉書粉專「好日子診所」發文表示，豆漿的主要成分之一是大豆異黃酮（Isoflavones），它是一種植物性雌激素（phytoestrogen），其化學結構與人體雌激素相似，但作用卻遠不及人體自行分泌的雌激素強大，甚至在體內雌激素過多時，還有調節的作用。

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豆製品不會增致癌風險

洪珮華說，多項大型研究已證實，適量攝取大豆製品不會增加乳癌或腺癌的風險，例如：刊登於《美國醫學會雜誌》（JAMA）和《美國臨床營養學期刊》（AJCN）的研究顯示，適量攝取豆製品的亞洲女性，其乳癌發生率甚至較低。反而要注意的是環境荷爾蒙（如雙酚A等塑化劑）、肝功能異常及過多的脂肪組織，這些對體內荷爾蒙干擾更大，也會提高癌症風險。

醫師說，對於減重者來說，豆漿提供的植物性纖維有助於腸道好菌生長，也有益於打造易瘦體質；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

有益心血管骨骼4好處

洪珮華表示，除了不會增加癌症風險外，豆漿還含有豐富的植物性蛋白質、維生素及礦物質，對於心血管、骨骼健康及更年期女性的荷爾蒙調節均有助益。美國心臟協會（AHA）也建議，適量攝取豆製品有助於降低血膽固醇，有益心臟健康；因此，可安心將豆漿納入日常飲食，享受其帶來的健康益處。

另，洪珮華指出，對於減重者來說，豆漿提供的植物性纖維，可以幫助腸道好菌的生長，也有益於打造易瘦體質。

洪珮華建議，優先選擇無添加糖的豆漿，避免攝取過多精製糖。也可搭配多樣化的蛋白質來源，如魚類、蛋類與堅果，以確保營養均衡。

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