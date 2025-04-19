健康網》皮蛇與8疾病、癌症有關 研究：打疫苗降失智中風風險

帶狀疱疹與失智症、心血管事件、神經併發症、眼科問題、自體免疫疾病、癌症、慢性腎臟病、抑鬱症等慢性疾病有關，而施打疫苗能降低其風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗稱皮蛇的帶狀疱疹，除了明顯的皮膚症狀（單側帶狀紅疹→水泡→結痂→潰瘍）與疼痛外（急性疼痛→疱疹後神經痛），其實與許多慢性疾病相關，如失智症、心血管事件、神經併發症、眼科問題、自體免疫疾病、癌症、慢性腎臟病、抑鬱症，不過台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新指出，目前已有研究顯示，透過施打疫苗，可降低約16-20%中風風險與降低失智症風險，雖然價格不斐，但仍建議有慢性共病的年長者施打。

烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」發文說明，帶狀皰疹由水痘-帶狀疱疹病毒（VZV ）復發引起。50歲以上成年人有99.5%感染過VZV ，並有罹患帶狀疱疹的風險，由於VZV再活化，1/3的人會在一生中罹患帶狀疱疹。因人體免疫力會隨著老化而下滑，帶狀疱疹發生率在50歲以上急遽增加，帶狀疱疹與多種疾病風險增加相關。

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失智症

烏惟新說明，帶狀疱疹可能增加失智症風險，特別是涉及中樞神經系統（CNS）或眼部帶狀皰疹（HZO）的病例。2017年研究顯示，HZO患者失智症風險增加2.83倍。另一研究發現，帶狀皰疹後主觀認知下降風險增加20%，尤其在攜帶APOE4基因的男性中。然而，2023年 meta-analysis 顯示整體無顯著關聯，但HZO與較高風險相關。2025年《自然》研究顯示，減毒活疫苗在7年內降低20%失智症診斷，抗病毒治療也可能降低風險。

心血管疾病

●中風：帶狀疱疹顯著增加中風風險，特別是在發病後3個月內。HZO關聯更強，可能因VZV血管病變。而多項研究表明，帶狀疱疹疫苗可能降低中風風險，特別是在老年人中，因其減少帶狀疱疹及相關血管併發症的發生。

帶狀疱疹顯著增加中風風險，特別是在發病後3個月內，而一項2022年研究顯示，接種第一代減毒活疫苗後中風風險降低約16%，尤其在接種後1-3年內顯著；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

一項2022年研究（美國醫療保險數據，65歲以上人群）顯示，接種第一代減毒活疫苗（ZVL，如Zostavax）後中風風險降低約16%，尤其在接種後1-3年內顯著。另一項2023年研究發現，新一代重組帶狀皰疹疫苗（RZV）接種者中風風險降低約20%，特別對HZO相關中風的保護更強。

●心肌梗塞（MI）：帶狀疱疹發病後3個月內MI風險增加1.68倍，年輕患者風險更高。2022年美國研究發現，ZVL接種與心肌梗塞風險降低約12%相關，尤其在65-75歲人群中顯著。RZV的初步數據顯示類似趨勢。因疫苗減少VZV引起的血管炎症和血栓形成，降低動脈粥樣硬化風險。

●心衰竭：風險略增，可能因全身炎症。2021年研究，ZVL接種與心衰竭風險輕度降低相關。

神經系統疾病

●帶狀疱疹後神經痛（PHN）：影響10–20%患者，特別是老年人，引起超過3個月的持續神經痛。RZV對PHN的預防有效率達90%以上，顯著優於ZVL（有效率約66%）。一項2020年研究顯示，RZV接種者在帶狀皰疹發病後PHN發生率降低至<5%，而未接種者為10-20%。RZV接種者在10年內PHN風險持續降低，特別在老年人中。疫苗增強針對VZV的免疫應答，減少病毒復發和神經損傷，從而降低慢性神經病變性疼痛的風險。

研究顯示，RZV接種者在帶狀皰疹發病後PHN發生率降低至<5%，而未接種者為10-20%。RZV接種者在10年內PHN風險持續降低；圖為情境照。（圖取自freepik）

●吉蘭-巴雷症候群（GBS）：帶狀疱疹後2個月內GBS風險增加2-3倍。

●腦膜炎／腦炎：涉及CNS的帶狀皰疹增加VZV腦膜炎或腦炎風險。2021年觀察研究，RZV接種者VZV相關腦膜炎/腦炎風險降低約80%，因疫苗減少病毒侵入中樞神經系統。

眼科併發症

●HZO相關疾病：HZO（占帶狀疱疹10–25%）增加角膜炎、葡萄膜炎、青光眼或視力喪失風險。2019年研究，RZV對HZO的預防有效率約90%。一項美國研究顯示，RZV接種者HZO相關併發症（如角膜炎、葡萄膜炎）風險降低85%。

●視網膜血管阻塞：HZO後視網膜中央動脈阻塞風險增加。

自體免疫疾病

●帶狀疱疹可能觸發類風濕性關節炎或紅斑狼瘡等，發病風險增加1.3倍，可能因免疫失調。

帶狀疱疹可能觸發類風濕性關節炎或紅斑狼瘡等，發病風險增加1.3倍，可能因免疫失調；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

癌症

●帶狀疱疹後血液腫瘤（如淋巴瘤）風險略增，可能因免疫抑制。

其他疾病

●慢性腎臟病（CKD）：風險略增，與炎症相關。

●抑鬱／焦慮：帶狀疱疹後風險增加，由慢性疼痛或PHN驅動。VZV引發全身炎症、血管病變或免疫失調，導致這些風險。血管內皮感染可能導致血栓（中風、心梗），而神經炎症或免疫抑制可能促進失智症、自體免疫疾病或癌症。

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