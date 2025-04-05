謠言終結站》網傳「檸檬菊花茶」治感冒？ 食藥署：食品非藥品

食藥署指出，目前並無任何科學研究或醫學文獻證實檸檬菊花茶具有治療感冒、舒緩喉嚨痛或化痰的療效；圖為示意圖。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期網路上流傳一段聲稱「感冒、喉嚨痛、有痰咳不出，只需喝檸檬菊花茶，所有症狀都會消失」的影片，引發關注與熱議。對此，食品藥物管理署（簡稱食藥署）在臉書專頁「食用玩家-食藥署」發文澄清，表示：此說法並無科學依據，呼籲民眾切勿輕信網路謠言。

食藥署指出，目前並無任何科學研究或醫學文獻證實檸檬菊花茶具有治療感冒、舒緩喉嚨痛或化痰的療效。該署強調，食品並非藥品，並無治療疾病的功效，若有身體不適情形，應尋求正規醫療協助，而非依賴民間偏方或網路傳言。

此外，食藥署也提醒民眾，維持健康的關鍵在於日常保養與良好的生活習慣，包括：均衡飲食、充足睡眠、適度運動及正確的營養觀念，才能有效提升免疫力與預防疾病。

對於來路不明的健康訊息，食藥署呼籲民眾務必查證來源，避免因誤信錯誤資訊而延誤就醫，甚至造成身體傷害。

食藥署提醒，均衡飲食、充足睡眠、適度運動及正確的營養觀念，才能有效提升免疫力與預防疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

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