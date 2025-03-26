健康網》網激推「綠＋紅」能止咳！ 營養師曝效果

網上流傳飲用「綠茶加紅茶」的溫熱飲，可止咳；示意圖。（圖皆取自photoAC，健康網合成）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日天氣變化大，不少人因此感冒、咳嗽，而網路上流傳1款「止咳飲品」，據說將綠、紅茶混合溫飲，連喝3天能緩解咳嗽；對此，營養師羅瑋如指出，綠、紅茶中的茶鹼（Theophylline），用於支氣管擴張劑中，不過相較於藥品，「綠加紅」的茶鹼含量很低，僅能緩解輕微咳嗽，遠不足以替代專業治療，反而更建議，多喝溫熱開水、補充適量維生素C，並有良好休息等，加速痊癒。

茶鹼放鬆呼吸道平滑肌 減緩不適

「綠加紅」真的能有效止咳嗎？羅瑋如在臉書專頁說明，「綠加紅」是將無糖綠茶和半糖紅茶混合而成，溫熱飲用，據說對緩解喉嚨不適和咳嗽有一定的效果。從專業角度來看，這款飲品的效果可能有限。綠茶、紅茶中含有茶鹼（Theophylline），其屬常見的支氣管擴張劑，具有放鬆呼吸道平滑肌、改善呼吸的作用，理論上對於緩解咳嗽有幫助，但實際上，這款飲品中茶鹼的濃度非常低。

請繼續往下閱讀...

營養師表示，茶鹼屬支氣管擴張劑的1種，具有放鬆呼吸道平滑肌、改善呼吸的作用，可緩解咳嗽症狀；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

羅瑋如進一步解釋，以每杯700毫升的綠茶、紅茶來看，前者約含有1-2毫克的茶鹼，後者則因發酵程度較高，因此約有2-3毫克的茶鹼，但與藥品口服的100-400毫克茶鹼相比，這樣的劑量相對較低，也就是說，平均1杯700毫升的綠+紅，僅有藥用茶鹼的1-2%。因此茶鹼對輕微咳嗽症狀可能有所幫助，但遠不足以替代專業治療。

做到4件事 感冒好得快

羅瑋如提醒，感冒咳嗽時，更建議多喝溫熱開水，利用溫熱的液體能潤喉，降低上呼吸道的刺激，同時應保持充足水分、補充適量維生素C，也助於免疫力提升，對抗感冒病毒。除了飲食外，保持充足睡眠，良好的休息有助於身體恢復，若症狀嚴重者，建議及早就醫。

營養師提及，感冒咳嗽時，建議多喝溫熱開水，利用溫熱的液體能潤喉，降低上呼吸道的刺激；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法