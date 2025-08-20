限制級
7旬婆婆氣喘苦 生物製劑有效治療提高生活品質
〔記者黃美珠／新竹報導〕1名70歲被診斷是氣喘患者的周婆婆，用了氣管擴張的吸入劑和口服類固醇雖能稍微緩解症狀，但肺部聽診高頻的喘鳴聲卻始終沒有消失，稍微上山工作就喘到受不了，近來還因口服氣管擴張劑用久了併發心悸跟手抖。臺北榮總新竹分院胸腔內科主任邱華彥詳細檢查確認她是嚴重氣喘患者，改用新型生物製劑，每個月到醫院打皮下針後，她的喘鳴聲已完全消失，也不用再吃會造成心悸手抖的口服藥，上山耕作採梨更不再困難。
邱華彥說，他反覆確認周婆婆吸入藥劑的使用方式正確且都規律，透過抽血檢查等確認她是嚴重的氣喘患者，才幫她申請使用新型的生物製劑。
邱華彥說，氣喘是慢性呼吸道疾病，會導致氣道發炎、收縮及分泌過多的黏液。雖然大多數患者能通過吸入型藥物控制症狀，但仍有部分病情較為嚴重而無法達到良好控制，臨床就會被視為是嚴重的氣喘患者。
嚴重氣喘的症狀可能包括頻繁的喘鳴、呼吸困難、胸悶及咳嗽，不僅影響日常生活和睡眠，還可能導致反覆發作的氣喘急性惡化，需住院治療，且容易出現各種併發症。
針對這類嚴重氣喘患者，科學家們開發了多種生物製劑，通過抑制引發氣道發炎的特定免疫系統成分，達到控制病情的目的，臨床上也確實讓病情能獲得更好的控制，減少氣喘急性發作的風險，且多半都還能健保給付。#
