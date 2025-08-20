健康網》蘇打綠青峰傳失聲萌退意 醫曝病因

樂團蘇打綠在高雄完成《二十年一刻》巡演，青峰在台上談退休計畫，傳聞因長期受失聲困擾影響。（資料照，緒風提供）

〔健康頻道／綜合報導〕樂團蘇打綠甫在高雄完成《二十年一刻》巡演最終場，表演演出尾聲青峰在台上談退休計畫，粉絲感到訝異，傳聞因為他長期受失聲困擾，開始規劃未來養老生活。有關失聲危機，輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳分析，造成聲音突然不見的原因很多，聲帶過度使用，或感冒病毒或細菌感染引起喉嚨發炎等，都可能致病。

有關聲音突然不見，胡皓淳曾在臉書「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」表示，很多民眾可能都有類似的經驗，常常破嗓，或是突然沒有聲音，也不清楚原因是什麼就失聲，他分析造成急性聲音沙啞5個原因：

●聲帶過度使用

這算是最常見的一種原因，長時間大聲說話、喊叫或唱歌會使聲帶疲勞，導致聲帶充血或發炎。像是幫球隊加油的時候，是不是都叫得很大聲？隔天聲音沙啞就是非常普遍的現象。

●感冒或上呼吸道感染

這也是很常見的狀況，感冒病毒或細菌感染可能引起喉嚨發炎，導致聲帶腫脹。另外，感冒引起的鼻涕倒流也會刺激聲帶，讓聲音變得沙啞。

●過敏或乾燥環境

過敏會引發鼻涕倒流或喉嚨黏膜刺激，導致聲帶不適。另外，像是空氣乾燥，如冬天或長時間開暖氣，也會讓聲帶缺乏潤滑，影響聲音的正常發聲。

●咽喉胃酸逆流

咽喉胃酸逆流就是胃酸逆流到喉嚨，可能刺激聲帶並引起發炎，導致聲音變沙啞，這種情況尤其容易在進食後平躺時發生。

●吸菸或接觸刺激性物質

香菸中的有害化學物質會刺激喉嚨和聲帶，長期吸菸可能導致聲帶永久損傷，甚至增加罹患下咽癌和喉癌的風險。

如何保護美好的聲音

平日民眾可以如何保養美好的聲音呢？衛生福利部豐原醫院衛教資訊建議日常可以做以下幾件事：

1.使用適當的音量說話：避免大聲吼叫，在吵雜環境或需要大聲音量時，

盡量使用麥克風。

2.使用適當的音調說話：用聲帶最舒適的音調說話，避免音調太低或過高，以減少發聲時的阻力和聲帶緊張感。

3.使用適當的說話速度：說話不宜過快，一句話的字數不超過7到10個字，句子間需做短暫停頓。

4.注意每句話的第一個字要輕鬆地發聲，讓氣流和音聲同時出來。

5.注意說話時情緒的穩定性：避免在情緒高昂激動時，無限制的發洩音聲。

6.注意音聲休息：避免滔滔不絕、長時間講電話、長時間聊天。

7.感冒或沙啞時盡量減少音聲使用：有嗓音障礙時，噤聲是讓聲帶休息最好的方法。若症狀持續2週以上，應盡早看醫生。

8.多喝溫開水，以保持聲帶的水分。

9.避免吃刺激性的食物，如：辣椒、咖啡、濃茶…等。避免抽煙及喝酒。

10.要有適當地運動、充足的睡眠，以保持良好的聲帶彈性。

11.避免清喉嚨、咳嗽或使用氣音說話，這都會使得聲帶過度閉合。

