3D乳房攝影 適合「緻密型」乳房女性篩檢

乳癌若能早期發現，並積極治療，5年存活率可高達9成以上，凸顯早期診斷的重要性。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕乳癌在台灣一直是女性罹癌率最高的癌症。為提升乳癌篩檢的精準度與舒適度，天主教聖馬爾定醫院最近全面升級乳房X光攝影設備，導入最新3D數位乳房攝影技術與AI人工智慧輔助判讀系統，適合有乳癌家族史、乳腺疾病病史，或是屬於「緻密型」乳房的女性作為篩檢工具，以獲得更精確的診斷結果。

根據統計，乳癌若能早期發現，並積極治療，5年存活率可高達9成以上，凸顯早期診斷的重要性。聖馬爾定影像醫學部主任黃德兒說，傳統2D乳房攝影是目前乳癌篩檢中最常用的工具，但對於乳房組織較為緻密的女性，早期腫瘤往往容易藏匿於乳腺中，而不易辨識。

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3D乳房攝影透過多角度掃描，產出多層次影像，能更清楚觀察乳房內部結構，大幅降低影像重疊所造成的盲點，提升偵測早期腫瘤的敏感度。

此設備特別適用於「緻密型」乳房的女性，這類族群在傳統2D影像下較難判讀，而3D影像能細緻呈現每一層乳房組織，有效發現小於1公分的腫瘤；同時導入AI人工智慧判讀系統，AI輔助判讀能有效降低偽陽性率，避免患者因誤判進行不必要的切片或進一步檢查，同時也縮短報告時間，提升整體醫療效率。

黃德兒說，3D乳房攝影檢查時所需的壓迫力也較小，能顯著減輕檢查過程中的不適感，對於害怕疼痛而遲遲不敢檢查的女性而言，有助於提升受檢意願。目前3D乳房攝影尚未納入健保給付，需自費接受檢查。

聖馬爾定影像醫學部主任黃德兒說，3D乳房攝影適合緻密型乳房女性篩檢。（聖馬爾定醫院提供）

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