健康網》抗生素非萬靈丹 食藥署：細菌引發疾病才需要

食藥署提醒，抗生素並非萬靈丹，也不是每種疾病都需要，若為細菌引發的中耳炎及社區型肺炎，抗生素就可以派上用場；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當寶貝生病就醫時，常有家長們會在診間主動向醫師要求開立「抗生素」，希望趕快緩解孩子們的病痛，但食藥署提醒，抗生素並非萬靈丹，也不是每種疾病都需要，若為細菌引發的中耳炎及社區型肺炎，抗生素就可以派上用場，醫師會開立適合兒童使用的抗生素成分和劑型，家長再依照醫囑讓小孩正確服用藥物。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文表示，可用來殺死細菌或是抑制細菌生長的藥物們，被統稱為抗生素。小朋友常見的疾病有呼吸道感染、腸胃型感冒、中耳炎等，其中呼吸道感染和腸胃型感冒多半是由病毒引起，像腺病毒、腸病毒等，如果症狀不嚴重，醫師通常會開一些紓緩症狀的藥品，如退燒止痛藥、止咳化痰藥等，幫助小朋友舒服一點，多休息，就能透過自身的免疫系統恢復。

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食藥署提到，開立抗生素後，藥師常常特別叮囑「一定要照時間服用完」，可以把細菌想像為一般殭屍，細菌繁殖的速度非常快速，有時會發生基因突變，變成更難對付的「變異殭屍」。而抗生素就像子彈，雖然可以殺死普通殭屍，但卻殺不死變異殭屍。

食藥署說，當我們乖乖照時間服用完抗生素療程，就相當於定時定量地拿著散彈槍對著普通殭屍掃射，一般殭屍會被殺光，沒有機會突變成變異殭屍；若自行停藥，有些普通殭屍會倖存，並有機會基因突變成變異殭屍，這時原先的子彈就殺不死變異殭屍了。

食藥署表示，變異殭屍就是所謂的「抗藥性細菌」，需要使用後線抗生素加以治療。但若過程中再度中斷療程，將有可能配養出具多重抗藥性的超級細菌，導致無藥可用的情況發生。按療程服用完抗生素是你我守護下一代健康非常重要的觀念，才不會讓孩子們在未來陷入無藥可用的窘境。

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