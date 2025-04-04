自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》抗生素非萬靈丹 食藥署：細菌引發疾病才需要

2025/04/04 21:43

食藥署提醒，抗生素並非萬靈丹，也不是每種疾病都需要，若為細菌引發的中耳炎及社區型肺炎，抗生素就可以派上用場；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，抗生素並非萬靈丹，也不是每種疾病都需要，若為細菌引發的中耳炎及社區型肺炎，抗生素就可以派上用場；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當寶貝生病就醫時，常有家長們會在診間主動向醫師要求開立「抗生素」，希望趕快緩解孩子們的病痛，但食藥署提醒，抗生素並非萬靈丹，也不是每種疾病都需要，若為細菌引發的中耳炎及社區型肺炎，抗生素就可以派上用場，醫師會開立適合兒童使用的抗生素成分和劑型，家長再依照醫囑讓小孩正確服用藥物。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文表示，可用來殺死細菌或是抑制細菌生長的藥物們，被統稱為抗生素。小朋友常見的疾病有呼吸道感染、腸胃型感冒、中耳炎等，其中呼吸道感染和腸胃型感冒多半是由病毒引起，像腺病毒、腸病毒等，如果症狀不嚴重，醫師通常會開一些紓緩症狀的藥品，如退燒止痛藥、止咳化痰藥等，幫助小朋友舒服一點，多休息，就能透過自身的免疫系統恢復。

食藥署提到，開立抗生素後，藥師常常特別叮囑「一定要照時間服用完」，可以把細菌想像為一般殭屍，細菌繁殖的速度非常快速，有時會發生基因突變，變成更難對付的「變異殭屍」。而抗生素就像子彈，雖然可以殺死普通殭屍，但卻殺不死變異殭屍。

食藥署說，當我們乖乖照時間服用完抗生素療程，就相當於定時定量地拿著散彈槍對著普通殭屍掃射，一般殭屍會被殺光，沒有機會突變成變異殭屍；若自行停藥，有些普通殭屍會倖存，並有機會基因突變成變異殭屍，這時原先的子彈就殺不死變異殭屍了。

食藥署表示，變異殭屍就是所謂的「抗藥性細菌」，需要使用後線抗生素加以治療。但若過程中再度中斷療程，將有可能配養出具多重抗藥性的超級細菌，導致無藥可用的情況發生。按療程服用完抗生素是你我守護下一代健康非常重要的觀念，才不會讓孩子們在未來陷入無藥可用的窘境。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中