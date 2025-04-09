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謠言終結站》「酸性體質」易被蚊子咬？ 醫提4論點闢謠

2025/04/09 10:56

醫師提到，人體血液酸鹼值是恆定的，各器官透過緩衝系統、呼吸系統、腎臟、代謝過程相互調節，讓血液pH值穩定維持正常區間；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師提到，人體血液酸鹼值是恆定的，各器官透過緩衝系統、呼吸系統、腎臟、代謝過程相互調節，讓血液pH值穩定維持正常區間；示意圖。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「酸性體質」易被蚊子咬？亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，這個論點並沒有醫學根據，人體血液的酸鹼值是恆定的，身體各器官主要透過「緩衝系統」、「呼吸系統」、「腎臟」、「代謝過程」來做調節，這些機制會相互配合，讓血液的pH值穩定維持在7.35到7.45之間，因此如果有人聲稱吃某某食物可以改變體內酸鹼值，千萬別上當。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文表示，酸鹼體質是指人體內的酸鹼平衡，通常以pH值來衡量。支持這一理論的人認為，飲食和生活方式會影響身體的酸鹼狀態，進而影響健康。然而發明酸鹼體質一說的美國人楊恩（Robert Oldham Young），已經因竊盜和無照行醫等18項重罪，被美國法院判刑3年8個月，並被判決必須賠償因為相信他的鹼性食療而延誤就診致死的病患約1.05億美元。

林軒任提出身體會自行維持pH值的穩定的4論點。

緩衝系統

林軒任提到，人體內存在多種緩衝系統，緩衝系統的意義在於有外來的酸或鹼進來時，不會馬上大量改變血液pH值，其中最重要的是碳酸氫鹽緩衝系統。當血液中的酸性物質增加時，碳酸氫鹽（HCO₃）可以中和這些酸，從而幫助維持pH值的穩定，而其他緩衝系統還包括磷酸鹽緩衝系統和蛋白質緩衝系統。

呼吸系統

林軒任說明，當血液中的二氧化碳（CO₂）濃度增加時，會形成碳酸，導致血液變得更酸。此時，呼吸系統會藉由加快呼吸速率，來排出更多的二氧化碳，從而降低血液中的酸性。反之，當血液中的pH值過高（偏鹼性）時，呼吸速率可能會減慢，以保留更多的二氧化碳，從而增加酸性。

腎臟

林軒任說，腎臟在調節酸鹼平衡也是一大功臣，透過排泄或保留氫離子（H⁺）和碳酸氫鹽（HCO₃）來調節血液的pH值。當血液偏酸時，腎臟會排出更多的氫離子，並保留碳酸氫鹽，反之亦然。

代謝過程

林軒任表示，身體的代謝過程也會影響酸鹼平衡。例如，乳酸的產生會使血液變得更酸，而某些代謝產物則可能使血液偏鹼。這些機制共同作用，確保血液的pH值保持在7.35到7.45之間，這是人體正常生理功能所需的範圍。當pH值超出這個範圍時，可能會導致酸中毒或鹼中毒等健康問題。

林軒任提醒，如果因為被蚊子叮，而認為自己是「酸性體質」，進而購買離子水，或狂吃偏鹼性食物，試圖中和體內的酸鹼值……其實這是無效的，如果看到有人聲稱吃某某食物可以改變體內酸鹼值，千萬別上當。

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