肺炎死亡率上升 專家籲接種疫苗防重症

▲台灣疫苗推動協會理事長李秉穎（中）提醒，許多人把肺炎當成感冒變嚴重，忽視自身風險與接種疫苗重要性。 （記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

肺炎高居國人十大死因前3名，去年更是唯一死亡率上升的疾病。專家警告，肺炎鏈球菌全年皆可能發病，癌症患者與高齡者感染「侵襲性肺炎鏈球菌」（IPD）後，7天內死亡率恐達4成。

高風險族群 感染7天內死亡率達4成

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，9成以上肺炎死亡發生在65歲以上長者，而台灣已邁入超高齡社會，許多長者合併慢性病，晚期易併發肺炎導致重症，尤其社區型肺炎最常見的致病菌就是IPD，因對多種抗生素具抗藥性，增加治療難度，是死亡率不降反升的原因之一。

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台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民也說，癌症患者因慢性發炎、造血異常及免疫抑制治療，免疫力低下，感染風險明顯上升，以肺癌為例，感染IPD的機率為一般成年人的13倍，且7天內死亡率可達4成。

今年截至6月30日，全國IPD累計病例多達188例，創下近6年同期新高。值得注意的是，近半為65歲以上長者，但此族群中，完整接種PCV13與PPV23兩劑疫苗者僅約25%，更有47%連一劑都未接種。

「我們的鼻咽部幾乎都有肺炎鏈球菌潛伏，等到感冒、免疫力下降，它就會伺機引發敗血症、腦膜炎，甚至肺炎。」台灣疫苗推動協會理事長李秉穎提醒，許多人把肺炎當成感冒變嚴重，忽視自身風險與接種疫苗重要性。

李秉穎說，肺炎鏈球菌疫苗屬於非活性疫苗，不含活菌、無法致病，最多僅引起局部紅腫。實證也顯示，65歲以上長者接種後不適比例反而比年輕族群少，因為長者免疫反應較弱，副作用也相對輕微。

李秉穎表示，接種疫苗是最有效預防重症的方式，自2023年底起，政府提供65歲以上長者免費接種PCV13與PPV23疫苗，今年3月更擴大至19至64歲高風險族群，包括免疫不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、惡性腫瘤治療中與器官移植者。他也提醒，慢性病患者可諮詢醫師，考慮自費接種，強化保護力。

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