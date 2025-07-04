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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

十項重大癌症「二氧化氮」搞鬼？醫團籲積極監測車流熱點

2025/07/04 10:57

醫團建議在車流熱點設監測站，管理二氧化氮，降低移動空氣污染。示意圖。（資料照，記者劉信德攝）

醫團建議在車流熱點設監測站，管理二氧化氮，降低移動空氣污染。示意圖。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕台灣婦產科醫學會、台灣健康空氣行動聯盟等團體今日表示，二氧化氮（NO2）與肺癌、肝癌等十項重大癌症有關，也是健康隱形殺手的「毒氣」。環境部、衛福部、交通部應跨部會動起來，普設交通監測站納管各縣市車流熱區的NO2排放。

台灣婦產科醫學會（TAOG）、台灣胎幼兒期防治成人疾病學會、亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會（APAGE）、台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會（TAMIG）、彰化縣醫療界聯盟、台灣健康空氣行動聯盟等醫療團體代表，今（4）日上午在立法院召開記者會指出，2024年我國前十大癌症死因多達八項和NO2暴露有關，都會車流熱區的二氧化氮監測應全面升級。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長、醫師葉光芃表示，除了小於0.1微米的超細懸浮微粒「PM0.1」亟需常態化監測數據，也是移動污染源主要排放的NO2，同樣欠缺於各地車流熱點的積極監測，形同不管控。世界衛生組織已於2021年四倍加嚴NO2指引（5.3ppb），全台都會區國人卻持續生活在「移動污染不設防」的呼吸危險城市，NO2的健康風險應獲我國政府及全民正視。

台灣婦產科醫學會秘書長、醫師黃建霈也指出，子宮體癌，尤其是子宮內膜癌，在最近十多年來已取代子宮頸癌，成爲婦癌之王。究其原因，固然有減少生育、少餵母乳，體重增加、多囊性卵巢症候群增加等因素，但環境荷爾蒙、空污暴露也是重要原因。

黃建霈表示，根據美國國家衛生院2024年發表在國家癌症研究組織期刊的研究，他們追蹤3萬3417位姐妹有乳癌的個案近10年的時間，其中319位得到子宮癌，分析其NO2暴露，發現每多5ppb，子宮癌機率增加23%，其95%信賴區間為1.04-1.46，尤其住在市區者更增加高達53%，其95%信賴區間為1.13-2.07，顯然有強烈相關性。

黃建霈強調，健康台灣為國家近來重要政策，希望增加國民健康，並且將癌症防治列為第一要務，而要達標，減少空污勢在必行，尤其是過去沒在監控的PM0.1，及NO2，需在都市能廣設監測站，並留下紀錄，才能有效監控人群聚集的都市空氣品質，給台灣人民最基本的能自由呼吸的新鮮空氣，也唯有如此，健康台灣才有可能實現。

台灣婦產科醫學會等醫團呼籲普設交通監測站納管NO2。（記者林欣漢攝）

台灣婦產科醫學會等醫團呼籲普設交通監測站納管NO2。（記者林欣漢攝）

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