澎湖縣政府宣布加碼2萬元 鼓勵民間企業舉辦捐血活動

澎湖縣濟陽柯蔡宗親會，舉辦公益捐血活動。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕僻處離島的澎湖縣，血庫由一海之隔的高雄掌控，每到夏季學生放暑假及觀光客湧入緣故，澎湖就會出現血荒。澎湖縣長陳光復今（3）日參加濟陽柯蔡宗親會舉辦捐血活動，宣布縣政府加碼2萬元，鼓勵民間團體舉辦捐血活動，以解決澎湖血荒問題。

柯蔡宗親會理事長蔡重龍表示，此次捐血活動即日起至7月5日，每日上午8時30分至下午5時在澎湖捐血中心舉行。凡捐血250cc者可獲全聯禮券200元，捐血500cc則可獲得400元禮券，柯蔡宗親會會員再加贈100元禮券，另每位捐血者還可獲贈1串衛生紙，歡迎民眾踴躍響應參與。

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陳光復表示，柯蔡宗親會秉持互助團結的精神，致力於傳承家族文化、發揚傳統美德，並積極投入公益事務，不僅展現宗親會對社會的關懷與責任，也為年輕一代樹立良好典範。 陳光復指出，捐血不僅有益健康，對地處離島的澎湖，穩定的血庫存量更需要全民共同維持。

同時陳光復也當場宣布，縣府將研議適當方式鼓勵民間團體舉辦捐血活動，讓更多民眾能共襄盛舉，往後舉辦捐血單位，都可向澎湖縣政府申請2萬元經費 。 蔡重龍理事長表示，這是該會成立以來首度舉辦愛心捐血公益活動，未來該會會持續舉辦捐血活動，善盡對社會的責任。

澎湖縣長陳光復參加捐血活動，當場宣布未來民間團體舉辦捐血活動，可申請縣府捕助2萬元。（澎湖縣政府提供）

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