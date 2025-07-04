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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

高雄2高中生吸電煙慘罰27萬 暑假青少年接觸電子煙風險升高

2025/07/04 09:47

高雄2高中生吸電煙慘罰27萬，暑假青少年接觸電子煙風險升高。（資料照）

高雄2高中生吸電煙慘罰27萬，暑假青少年接觸電子煙風險升高。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄某高中職男同學聞到其他同學電子煙吐出的煙味，竟飄出甜甜水果味，好奇借抽2口，兩人輪流吸食遭教官逮獲，校方通報衛生局依法裁罰，「供應」電子煙的同學因觸犯「菸害防制法」紅線，最高處25萬元罰鍰，加上2人吸食電子煙行為，又各處1萬元罰款，2名高中生苦吞27萬元罰單，七月暑假到來，衛生局將加強稽查開罰。

高市衛生局指出，暑假期間青少年多了與友人相聚機會，但也可能增加接觸違禁品風險，衛生局今（4）指出，近期校園有學生提供電子煙給同學吸食，不僅口觸犯《菸害防制法》，最高可裁罰新臺幣25萬元，且電子煙煙油多含尼古丁等成癮物質，損害呼吸道、心血管等並影響健康，提醒青少年朋友勇敢拒絕菸品誘惑，有效保護自身健康。

衛生局表示，112年3月22日《菸害防制法》修法，將電子煙歸類為「類菸品」，並明文禁止製造、輸入、販售、供應、展示及廣告，等同電子煙就是違禁品，觸法最高可處新臺幣5000萬元罰鍰，即便是在社群媒體上分享、轉傳電子煙相關資訊，最高可處新臺幣100萬元罰鍰，青少年朋友千萬勿因一時「想耍酷」而誤觸法令。

國民健康署也於112年調查青少年吸菸行為，結果顯示青少年接觸電子煙主因為「朋友都在吸」，加上市售產品常包裝成時尚3C配件，強調無害、可助戒菸等誤導訊息，但事實上市售近九成煙油含尼古丁等成癮物質，損害呼吸道、心血管與免疫系統，還會影響尚發育中的大腦，致記憶力下降、注意力不集中、情緒不穩，甚至比紙菸更早出現肺纖維化與肺活量變差等嚴重後果，青少年必須謹慎看穿迷思拒絕誘惑。

暑假青少年接觸電子煙風險升高。（衛生局提供）

暑假青少年接觸電子煙風險升高。（衛生局提供）

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