40歲起篩檢大腸癌 死亡風險降4成

▲邱瀚模醫師指出，大腸癌篩檢提前到40至49歲，不只能降低大腸癌發生率1/4，死亡風險更能下降4成。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

▲台大團隊今發表最新研究成果。（記者邱芷柔攝）

台大醫院昨天發表最新研究，若將糞便潛血免疫檢查（FIT）起始年齡提前到40-49歲，不只能降低大腸癌發生率1/4，死亡風險更能下降4成，這項結果今年6月12日刊登上國際權威期刊《JAMA Oncology》（美國醫學會雜誌－腫瘤學卷），並獲哈佛專家撰文評論肯定。

▲研究顯示，提前到40至49歲做大腸癌篩檢，可降低大腸癌發生率及死亡風險；示意圖。（照片來源：shutterstock）

台大最新研究 登國際權威期刊

研究由台大健康管理中心主任邱瀚模、公衛學院教授陳秀熙率領團隊，分析基隆與台南地區超過50萬名40-49歲民眾的篩檢資料，進行長達17年的追蹤，比較40歲起接受糞便潛血免疫檢查且持續篩檢者，與從50歲才開始篩檢者的差異。結果顯示，早期篩檢可使大腸癌發生風險下降21-25%，死亡風險降低34-39%，且檢查1548人，就能預防1例大腸癌，優於50歲起檢查的2079人。

請繼續往下閱讀...

邱瀚模指出，台灣40-49歲民眾的大腸癌發生率高居全球前段班，這正是高工作力的年齡層，不能等國外數據出爐才行動，有別於過去仰賴電腦模擬，此次研究提供真實世界的長期數據，證明提早介入能有效減少死亡與疾病負擔。

哈佛專家肯定 有助更早期防癌

哈佛大學腸癌專家Andrew Chan也說，50歲以下的大腸癌個案在全球快速增加，在美國，大腸癌已成為20-49歲男性的首位癌症死因，美國2021年已將篩檢年齡下修至45歲，但針對40歲族群的實證研究仍有限，台大的研究補足這項關鍵缺口，且使用糞便潛血免疫檢查作為初步篩檢工具有高度潛力，有助於推動全球更早期的防癌策略。

國健署署長吳昭軍表示，台灣每年新增大腸癌約1.7萬人、死亡約7千人，分別居癌症發生率與死亡率第2、3名。過去研究已證實，大腸癌篩檢可降低約29%晚期病變發生率、35%死亡率，若於0、1期發現，存活率可超過9成，顯示早期發現至關重要。政府今年起已將篩檢年齡下修至45歲，有家族史者下修至40歲，台大研究為政策提供強力的科學依據，至於擴大篩檢是否衝擊大腸鏡檢查量能？目前也已啟動試辦計畫調整因應。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法