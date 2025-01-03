不想住院！慢性病嬤看5科 日吃30顆藥 居家醫療助在家治療

▲員郭醫院藥師陳婉淑每週會到阿滿姨家協助排藥。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

對於許多長者來說，去哪裡都比不上在家自在。77歲的阿滿姨因複雜慢性病史，過去長期在多間醫院就醫，一天要吃20至30顆藥，轉由員郭醫院居家醫療團隊照顧後，團隊不只協助統整用藥，藥師更每週到家幫忙排藥，阿滿姨每次也會熱情的送自己養的雞蛋給藥師，感謝醫療團隊的協助。

醫療團隊每週到宅訪視排藥

員郭醫院家醫科主治醫師郭亭亞指出，阿滿姨是由員郭醫院收案的在宅急症個案，本身有冠狀動脈心臟病、痛風、副甲狀腺亢進、骨質疏鬆、失眠等問題，長期在5個科、3間醫院就醫，且2年內就因為髖關節骨折與退化性髖關節置換、副甲狀腺切除等原因，開了至少3次刀。

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郭亭亞表示，阿滿姨經家人協助，轉介到員郭醫院做居家醫療與照護整合後，團隊在訪視過程中發現，阿滿姨一天要吃多達20至30顆藥，後來藥師費心整理藥物後，才把藥量減少下來。

不過，郭亭亞說，阿滿姨在藥師進行藥物整合的過程中發生了一次泌尿道感染，醫師詢問是否住院時，阿滿姨問「能不能不要再住院」，團隊因此啟動在宅急症照護，阿滿姨也得以在家使用抗生素治療，病況也逐漸好轉。

郭亭亞笑說，因為訪視時發現阿滿姨會亂吃或漏吃藥物，藥師就持續到阿滿姨家中訪視、幫忙排藥，不過因為訪視頻率密集、沒辦法每次都報健保，阿滿姨就會拿雞蛋送給醫療團隊。團隊之後與阿滿姨互動過程中也談到預立醫療，阿滿姨就在家中進行諮商，順利簽署預立醫療決定。

嬤開心回送雞蛋表謝意

阿滿姨也說，她覺得住在家裡活動空間寬闊、比較自由，也住得習慣，但先前並不知道有居家醫療的選擇，轉介到郭亭亞的門診才知道原來可以在家治療，當初生病提出不想住院，小郭醫師也馬上問她：「不然我來妳這邊比較方便，好不好？」

阿滿姨提到，她很喜歡養雞，但以前的藥總是一包一包的，吃了一顆、忘了另一顆，身體就開始不舒服，現在在團隊照顧下，已經慢慢恢復到可以自己去餵雞。

▲健保署長石崇良（右）詢問阿滿姨（中）關於「員自宅」團隊居家服務狀況。（記者林志怡攝）

▲阿滿姨送雞蛋給到家協助排藥、治療的醫療團隊。（員郭醫院提供）

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