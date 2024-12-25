麻疹懶人包》群聚擴大！ 個案曾搭雙鐵北捷 傳染、症狀一次看（不斷更新）

疾管署表示，麻疹初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽等，在前驅症狀3到4天後會出現紅疹；情境照。（圖取自freepik）

首次上稿 12/18 15:04

更新時間 12/25 18:31

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國內出現今年首起麻疹醫院群聚！衛福部疾管署於10日公布1例境外移入個案後，18日公布新增4名個案，今（25）日公布再新增7例確定病例，都和該群聚相關，累積確診人數達12人；目前衛生單位已掌握相關接觸者共1030人，將持續監測至明（2025）年1月8日。

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疾管署今（25）日公布新增個案中，其中1名中部50多歲女性，在可傳染期間有彰化縣及台北市的公共場所活動史，包含搭乘高鐵、台鐵、台北捷運，到台灣大學綜合體育館的C.W.T台灣同人誌活動，以及到彰化縣的全聯花壇學前店等，提醒曾於同時段出入相關場所的民眾，要自主健康管理18天。

疾管署今（25）日公布中部50多歲麻疹個案，在可傳染期間的公共場所活動史。（疾管署提供）

消息一出引發民眾擔憂，究竟麻疹怎麼傳染？怎麼預防？《自由健康網》幫民眾整理本次麻疹群聚大事紀、症狀、傳染途徑等懶人包。

麻疹症狀為何？

疾管署說明，麻疹是由感染麻疹病毒（Measles virus）引起的急性呼吸道傳染病。初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等。在前驅症狀3到4天後會出現紅疹。

疾管署表示，病人出疹時病情最嚴重，且發燒至最高溫；皮疹出現3-4天後，熱度與皮疹即開始消退，皮疹退了以後，會出現鱗屑性脫皮及留下褐色沉著。約5-10％之患者因細菌或病毒重覆感染而產生併發症，併發症包括中耳炎、肺炎與腦炎。

麻疹如何傳染的？有潛伏期嗎？

關於麻疹傳染途徑，疾管署提及，麻疹的傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。

疾管署進一步說明，麻疹潛伏期為感染麻疹病毒開始至出疹約7到18天，平均約14天左右。一般來說，麻疹病人在出疹的前、後4天內都具有傳染力；若沒有出疹，則從發燒前1天到退燒後3天為可傳染期，匡列麻疹個案接觸者時也是依此原則。

疾管署解釋，病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹病例之可傳染期間，若曾與其同處在1個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，而可能被感染。即使病人已離開，該空間在2個小時內都可能還存有麻疹病毒，如果沒有麻疹免疫力的人進入這個空間，就有可能感染。

哪類人屬於高危險群（易感族群）？

疾管署表示，得過麻疹的人，具有終身免疫力。因此未接種疫苗之嬰幼兒、少數未按時施打疫苗者或未曾感染者，均是容易感染麻疹的高危險群。

疾管署指出，接種MMR疫苗為最有效的預防方式；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

如何預防麻疹上身？

接種MMR疫苗為最有效的預防方式！疾管署表示，我國公費提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種1劑MMR疫苗，請家長務必按時攜帶幼兒前往衛生所或合約院所接種。不過，也補充，研究顯示，1981年以後出生的成人，幼時接種疫苗所產生的抗體，有可能已隨時間而衰退，致使保護力降低，因此欲前往麻疹流行地區者，可諮詢醫師自費接種，再行前往。

疾管署進一步提醒3類人不能接種MMR疫苗。包括：已知對「蛋」之蛋白質或疫苗的成份有嚴重過敏者；孕婦；以及已知患有嚴重免疫缺失者（包括嚴重免疫不全的愛滋病毒陽性個案、先天性免疫缺失症與白血病、淋巴癌等惡性腫瘤病人或接受化療、免疫抑制藥物治療及高劑量類固醇者）。同時，也補充，哺乳非MMR疫苗接種禁忌，哺乳期間仍可接種MMR疫苗。

除了接種疫苗外，日常該如何預防？疾管署建議，應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，出發2週前可至衛生所自費接種1劑疫苗。一般民眾赴流行地區前可先至旅遊醫學門診評估接種需求。

最後，應儘量避免出入人潮擁擠之公共場所，擔心被感染的易感族群可戴口罩，並勤洗手，避免以手碰觸口鼻等黏膜處。

疾管署建議，儘量避免出入人潮擁擠之公共場所，擔心被感染的易感族群可戴口罩；示意圖。（圖取自photoAC）

若被列為接觸者，該做什麼？

麻疹個案之接觸者於自主健康管理期間（與麻疹病例最後1次接觸日起往後推算18天內），應每日早晚各量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，如果沒有任何不適或未出現疑似症狀如發燒、出疹、咳嗽、鼻炎、結膜炎等，仍可正常生活，但應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩。

如在自主健康管理期間出現疑似症狀，則應進行自我隔離，並電話通知衛生單位，由衛生單位安排就醫，預先規劃好動線，避免接觸到其他等候看診的人。就醫時並請主動出示健康監測通知書及全程佩戴口罩。

麻疹事件時間軸

2024年12月10日，疾管署公布1例境外移入麻疹個案，為中部40多歲男性，於11月12日至12月1日期間至越南探親，返台後同日出現發燒、鼻炎、喉嚨痛等症狀，收治於一般病房。個案手臂12月5日起出疹，經血液檢驗發現麻疹抗體陽性，轉入隔離病房繼續治療，經PCR檢驗確診麻疹，並研判為越南感染的境外移入個案，隔離至12月10日後轉出隔離病房。

2024年12月18日，新增4名感染麻疹個案，包括3例本土感染及1例境外移入。

國內感染者為30多歲男性、30多歲女性及30多歲女性，分別為首例個案就醫接觸者的陪病家屬、急診就醫接觸的護理人員及環境清潔人員；至於境外移入者則是40多歲男性，為越南移入個案同班機旅客。

2024年12月25日，新增7例確診病例，皆為首例個案就醫時相關接觸者。

感染者分別為3名中部某醫院20多歲女性護理師、1名30多歲女性環境清潔人員、1名40多歲女性醫師、1名50多歲就醫接觸者之陪病家屬，以及1名20多歲男性工務課人員，於12月14日至19日發病，12月17日至21日出疹。

截至12月25日，醫院相關麻疹群聚事件共計12例確診。（疾管署提供）

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