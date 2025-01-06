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衛福部「全程照護王」 中醫大新竹附醫癌資中心獲獎
〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院癌症資源中心（簡稱癌資中心），參與由衛生福利部國民健康署主辦的2024年癌症資源中心特色表揚，榮獲團體獎「全程照護王」的肯定。院長陳自諒表示，全國共有105家醫院癌資中心，該院於報獎醫院名單中脫穎而出，也是新竹地區唯一獲獎院所，期盼繼續以病人優先病人第一的熱忱，服務癌友和家屬。
癌症中心主任鍾智淵表示，「全程照護王」指面臨罹癌後的病患及家庭，癌資中心不僅依需求提供在漫長治療期間的個別性服務，也重視康復期的癌友需求，辦理病友團體活動等，藉此紓壓相互支持。去年辦理8場癌症希望講座，邀請醫師、營養師、癌友分享。其中一場特別邀請80歲的肺癌四期病患楊女士及家屬現身說法，楊女士分享「只要不放棄，配合治療，一定會有希望的！」癌資中心也透過粉絲團直播方式，傳遞給更多正在與癌奮鬥的癌友們，添增信心。
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癌資中心發揮創意舉辦病友團體活動，邀請臺灣粉彩畫藝術推廣協會理事暨陽光畫室負責人邱麗惠，指導癌友及家屬粉彩畫創作；也邀請彩紅漁藝術負責人劉淑慧，帶領癌友及家屬手作蝶谷巴特提袋，癌友們回饋，參與活動時，深深感受到溫馨及療癒氣氛，藉此也認識更多一同對抗病症的夥伴們。
癌症中心副主任郭于誠表示，癌資中心服務乳癌、大腸癌、肺癌等患者，服務項目以疾病副作用照護如嘴破、白血球低下、疲倦等，另有飲食指導提供免費營養品試飲等，視病患狀況，轉介到臨床營養科，也提供經濟困難救助金補助諮詢。
乳癌病患因治療期間多數會出現落髮，癌資中心提供免費頭巾及免費租借假髮服務，若乳房切除也提供義乳、淋巴袖套等資訊。大腸癌及肺癌等病患，因治療藥物影響，有手足皮膚如乾癢等症狀，免費提供乳液試用包等，在艱辛治療期間，陪伴癌友共同努力。
癌資中心人員包含醫師、護理師、個管師、社工室、營養師等跨科室共同協助，癌友如果有需求，歡迎至癌資中心免費諮詢，期盼透過專業醫療團隊協助與陪伴，在抗癌路上提供用心、細心、貼心、耐心、暖心的五「心」級服務！
●服務地點：醫療大樓2樓癌症資源中心
●服務時間：每週一至週五08:00-12:00及13:00-17:00
●服務電話：（03）558-0558分機1260
●粉絲團：「中國醫藥大學新竹附設醫院癌症中心」
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