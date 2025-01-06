衛福部「全程照護王」 中醫大新竹附醫癌資中心獲獎

中國醫藥大學新竹附設醫院癌症資源中心參加衛生福利部國民健康署2024年癌症資源中心特色表揚，榮獲團體獎「全程照護王」的肯定。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院癌症資源中心（簡稱癌資中心），參與由衛生福利部國民健康署主辦的2024年癌症資源中心特色表揚，榮獲團體獎「全程照護王」的肯定。院長陳自諒表示，全國共有105家醫院癌資中心，該院於報獎醫院名單中脫穎而出，也是新竹地區唯一獲獎院所，期盼繼續以病人優先病人第一的熱忱，服務癌友和家屬。

癌症中心主任鍾智淵表示，「全程照護王」指面臨罹癌後的病患及家庭，癌資中心不僅依需求提供在漫長治療期間的個別性服務，也重視康復期的癌友需求，辦理病友團體活動等，藉此紓壓相互支持。去年辦理8場癌症希望講座，邀請醫師、營養師、癌友分享。其中一場特別邀請80歲的肺癌四期病患楊女士及家屬現身說法，楊女士分享「只要不放棄，配合治療，一定會有希望的！」癌資中心也透過粉絲團直播方式，傳遞給更多正在與癌奮鬥的癌友們，添增信心。

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癌資中心發揮創意舉辦病友團體活動，邀請臺灣粉彩畫藝術推廣協會理事暨陽光畫室負責人邱麗惠，指導癌友及家屬粉彩畫創作；也邀請彩紅漁藝術負責人劉淑慧，帶領癌友及家屬手作蝶谷巴特提袋，癌友們回饋，參與活動時，深深感受到溫馨及療癒氣氛，藉此也認識更多一同對抗病症的夥伴們。

中醫大新竹附醫癌資中心發揮創意舉辦病友團體活動，邀請彩紅漁藝術負責人劉淑慧講師，帶領癌友及家屬手作蝶谷巴特提袋。（記者廖雪茹攝）

癌症中心副主任郭于誠表示，癌資中心服務乳癌、大腸癌、肺癌等患者，服務項目以疾病副作用照護如嘴破、白血球低下、疲倦等，另有飲食指導提供免費營養品試飲等，視病患狀況，轉介到臨床營養科，也提供經濟困難救助金補助諮詢。

乳癌病患因治療期間多數會出現落髮，癌資中心提供免費頭巾及免費租借假髮服務，若乳房切除也提供義乳、淋巴袖套等資訊。大腸癌及肺癌等病患，因治療藥物影響，有手足皮膚如乾癢等症狀，免費提供乳液試用包等，在艱辛治療期間，陪伴癌友共同努力。

癌資中心人員包含醫師、護理師、個管師、社工室、營養師等跨科室共同協助，癌友如果有需求，歡迎至癌資中心免費諮詢，期盼透過專業醫療團隊協助與陪伴，在抗癌路上提供用心、細心、貼心、耐心、暖心的五「心」級服務！

●服務地點：醫療大樓2樓癌症資源中心

●服務時間：每週一至週五08:00-12:00及13:00-17:00

●服務電話：（03）558-0558分機1260

●粉絲團：「中國醫藥大學新竹附設醫院癌症中心」

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